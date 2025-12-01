Moment spectaculos la peste 10.000 de metri altitudine. Un jandarm a interpretat la vioară imnul României | VIDEO

Un jandarm a interpretat la vioară imnul național într-un avion al companiei TAROM, la peste 10.000 de metri altitudine. Momentul a fost postat pe rețelele de socializare.

„Imnul României, interpretat de un jandarm, în avion, la peste 10.000 de metri altitudine. Mulţumim Companiei Tarom pentru sprijinul acordat! Mulţumim întregului personal, dar şi călătorilor pentru un zbor cu totul diferit! La mulţi ani, România!”, este mesajul Jandarmeriei Române.

Instituţia a făcut publice, duminică, imagini de la ineditul moment, care a stârnit emoţie în rândul pasagerilor.

