Viking, primul câine din istoria României și primul din rasa lui care câștigă un titlu mondial. ”Este foarte protectiv”

România are noi campioni în lumea concursurilor de frumusețe pentru animale de companie. Un câine din rasa Mastiff Tibetan și o pisică din rasa British Shorthair sunt printre cele mai frumoase animale din lume.

Au cucerit juriul unor competiții internaționale prestigioase și au adus acasă titluri importante.

Faceți cunoștință cu Viking, un Mastiff Tibetan de 2 ani care a cucerit lumea concursurilor de frumusețe canină. Este primul câine din istoria României și primul Mastiff Tibetan din lume care câștigă titlul ”Best In Show Runner Up”, la renumitul concurs Krufts, din 21.000 de câini înscriși.

Pentru a se menține în cea mai bună formă, uriașul patruped de 55 de kg urmează un regim strict: mănâncă aproximativ 1 kg de hrană premium pe zi și are antrenamente speciale. Deși aspectul său poate intimida, Viking este un câine blând și devotat.

Vasi Molnar: ”Este un câine foarte energic. Se joacă, este și foarte gelos, adică el caută tot timpul să fie în centrul atenției. Este un câine foarte protectiv și Mastifful Tibetan ca rasă protejează de obicei familia și n-am avut niciodată probleme cu niciun tip de Tibetan. Chiar au grijă de copiii mici și sunt foarte protectiv cu ei”.

La concurs au fost notate talia, musculatura, blana, dentiția, mersul și comportamentul. Un pui din această rasă costă între 1.500 și 4.000 de euro. România este bine reprezentată la aceste consursuri.

Și la pisici stăm bine. Nexus a câștigat Campionatul European

Petru Muntean, vicepreședintele Asociației de Chinologie: ”Sunt rezultate notabile la multe rase. Am obținut titluri deosebite la campionatul mondial la rasa Techel Standard cu păr sarmos, de asemenea am obținut rezultate foarte bune la American Akita, am obținut rezultate foarte bune la Cane Corsso Italiano. Avem câteva rase care într-adevăr au impresionat și care au fost apreciate”.

Și pisicile au obținut premii. Nexus, un exemplar de 8 luni din rasa British Shorthair, a câștigat recent titlul de Campion European la Campionatul European de la Varșovia. Cu o blană de un alb imaculat și o privire hipnotizantă, Nexus este definiția eleganței și rafinamentului.

Alexandru Parschiv, proprietarul pisicii: ”Nexus a știut să se prezinte pe scenă si cred că privirea acestuia a făcut diferența, ochii lui albaștri și blana, în principiu. Nu are nicio dietă specifică, mănâncă mâncare uscată ca orice altă pisică, bobițe, mâncare umedă și, evident, trebuie să-i acordăm multă atenție”.

Anul acesta, Campionatul Mondial Felin va avea loc în România.

