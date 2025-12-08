Momentul în care o femeie este lovită de o „avalanșă” de cărucioare într-un magazin din Rusia. Un angajat le-a împins. VIDEO

Stiri externe
08-12-2025 | 21:05
Femeie supermarket Rusia
X/ Breaking911

Un incident șocant a avut loc la un centru comercial din Rusia, după ce o clientă a fost doborâtă de o „avalanșă” de cărucioare, împinse pe o scară rulantă de un angajat al magazinului.

autor
Claudia Alionescu

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum femeia, coborând pe scara rulantă, încearcă să se ferească, dar este lovită de mai multe cărucioare împinse de un angajat al magazinului, contractat de o firmă de curățenie, care a încercat o manevră riscantă fără a folosi echipamente speciale de securitate, relatează The Sun

În prima fază, ea încearcă să se mute în siguranță, dar este lovită brutal de un alt cărucior, care o „aruncă” pe podeaua supermarketului.

Clienta, șocată și încă întinsă la pământ, privește cu groază cum avalanșa de cărucioare se lovește de ușile de sticlă.

Citește și
prabusire
Momentul în care un pilot american se catapultează înainte ca avionul său să se prăbuşească în Deşertul Mojave. VIDEO

După ce a fost rănită în acest incident, femeia a depus o plângere.

Un purtător de cuvânt al Direcției Regionale de Poliție din Celiabinsk a declarat că a poliția a primit un raport despre accident de la o unitate medicală, iar o anchetă este în desfășurare.

El a mai precizat, de asemenea, că conducerea magazinului nu le-a cerut angajaților să mute cărucioarele pe scara rulantă, deoarece nu dispun de echipamente specializate.

Purtătorul de cuvânt al lanțului de magazine a subliniat că încearcă să rezolve situația cât mai repede posibil.

Centrul comercial încă nu a comentat asupra incidentului.

Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

Sursa: The Sun

Etichete: Rusia, incident, supermarket, femeie lovita, carucior,

Dată publicare: 08-12-2025 21:02

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Momentul în care e vandalizată mașina de poliție în Mureș, în timpul scandalului pornit între trei frații
Stiri actuale
Momentul în care e vandalizată mașina de poliție în Mureș, în timpul scandalului pornit între trei frații

Doi indivizi din județul Mureș au aruncat cu pietre într-o mașină de poliție și au reușit să spargă luneta.

Momentul în care un pilot american se catapultează înainte ca avionul său să se prăbuşească în Deşertul Mojave. VIDEO
Stiri externe
Momentul în care un pilot american se catapultează înainte ca avionul său să se prăbuşească în Deşertul Mojave. VIDEO

Un pilot american din escadronul de elită Thunderbirds al Forţelor Aeriene (US Air Force) s-a catapultat dintr-un avion de tip F-16C Fighting Falcon, înainte ca aeronava să se prăbuşească în deşertul californian, scrie presa americană.

Momentul în care un cercetător a izbucnit în lacrimi după ce a găsit o floare în junglă. O căuta de peste 10 ani
Stiri externe
Momentul în care un cercetător a izbucnit în lacrimi după ce a găsit o floare în junglă. O căuta de peste 10 ani

Un cercetător a izbucnit în lacrimi după ce a găsit o specie extrem de rară de floare în Sumatra, Indonezia, marcând astfel o victorie a unei căutări care a durat mai mult de un deceniu.

Recomandări
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

Zelenski s-ar afla într-o poziție de tip
Stiri externe
Zelenski s-ar afla într-o poziție de tip "zugzwang". Termenul german descrie situația în care este prins liderul Ucrainei

Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Londra cu liderii principalelor țări europene care sprijină Ucraina. Premierul britanic Keir Starmer a spus că orice acord pentru încheierea războiului trebuie să includă garanții ferme de securitate.

Top citite
1 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28