Momentul în care o femeie este lovită de o „avalanșă” de cărucioare într-un magazin din Rusia. Un angajat le-a împins. VIDEO

Un incident șocant a avut loc la un centru comercial din Rusia, după ce o clientă a fost doborâtă de o „avalanșă” de cărucioare, împinse pe o scară rulantă de un angajat al magazinului.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum femeia, coborând pe scara rulantă, încearcă să se ferească, dar este lovită de mai multe cărucioare împinse de un angajat al magazinului, contractat de o firmă de curățenie, care a încercat o manevră riscantă fără a folosi echipamente speciale de securitate, relatează The Sun.

In Chelyabinsk, a security guard decided to send shopping carts down the escalator — here’s what happened In a Chelyabinsk supermarket, a security guard decided to test the strength of the escalator by sending several shopping carts down at once. The result was epic. The chance… pic.twitter.com/zRFRvyRTVN December 6, 2025

În prima fază, ea încearcă să se mute în siguranță, dar este lovită brutal de un alt cărucior, care o „aruncă” pe podeaua supermarketului.

Clienta, șocată și încă întinsă la pământ, privește cu groază cum avalanșa de cărucioare se lovește de ușile de sticlă.

După ce a fost rănită în acest incident, femeia a depus o plângere.

Un purtător de cuvânt al Direcției Regionale de Poliție din Celiabinsk a declarat că a poliția a primit un raport despre accident de la o unitate medicală, iar o anchetă este în desfășurare.

El a mai precizat, de asemenea, că conducerea magazinului nu le-a cerut angajaților să mute cărucioarele pe scara rulantă, deoarece nu dispun de echipamente specializate.

Purtătorul de cuvânt al lanțului de magazine a subliniat că încearcă să rezolve situația cât mai repede posibil.

Centrul comercial încă nu a comentat asupra incidentului.

