Momentul în care un cercetător a izbucnit în lacrimi după ce a găsit o floare în junglă. O căuta de peste 10 ani | VIDEO

Un cercetător a izbucnit în lacrimi după ce a găsit o specie extrem de rară de floare în Sumatra, Indonezia, marcând astfel o victorie a unei căutări care a durat mai mult de un deceniu.

Momentul emoționant a fost surprins într-un videoclip, care a fost publicat de Universitatea Oxford, și care s-a distribuit pe social-media.

„Momente ca acesta sunt electrizante”, a declarat pentru The New York Post Dr. Chris Thorogood, profesor asociat de biologie la Universitatea Oxford, care s-a aflat în expediție. „Drumul a fost dificil, iar floarea atât de specială încât am fost destul de emoționați.”

O plantă uriașă

Specia în cauză este Rafflesia hasseltii, o floare roșie parazitară, uriașă, care a fost „văzută mai des de tigri decât de oameni”, potrivit postării publicate de Universitatea Oxford.

Potrivit postării, Thorogood și echipa sa au „străbătut zi și noapte pădurile tropicale din Sumatra, patrulate de tigri”, pentru a găsi acest Sfânt Graal botanic.

În videoclip, un alt membru al echipei și vânător de flori indonezian, Septian „Deki” Andrikithat, apare stând în genunchi, plângând de bucurie în fața descoperirii rare, în timp ce Thorogood îl consolează. Apoi imaginea se taie către colosala floare roșie cu pete albe, desfăcându-și petalele imense.

La finalul clipului, cei doi își amintesc despre descoperirea lor unică. „Este foarte uimitor”, spune Andrikithat, care a căutat floarea „timp de 13 ani”.

„Sunt cel mai norocos om în viață”, adaugă Thorogood.

Botanistul a spus că „a sta liniștit lângă floare a fost ceva din altă lume” și a comparat experiența cu „ceva trimis de pe altă planetă”.

Cât de rară este înflorirea

A fi martor la deschiderea florii a fost cu atât mai special cu cât ciclul de înflorire al Rafflesiei este extrem de efemer.

„Are nevoie de până la 9 luni pentru ca bobocul să se dezvolte, iar floarea rămâne deschisă doar câteva zile”, a spus Thorogood. „Aceasta s-a deschis chiar în fața ochilor noștri.”

A adăugat: „Șansele pentru asta sunt — nici nu știu. E ca și cum s-ar fi deschis special pentru noi.”

Conform Grădinii Botanice și Arboretumului Oxford, Rafflesia este complet parazitară, trăind în interiorul unei specii de liană tropicală și apărând deasupra solului doar ca să înflorească.

Planta emite și o duhoare respingătoare asemănătoare cărnii putrezite, câștigându-și porecla de „floarea-cadavru”.

Mirosul atrage muștele care, „păcălite de promisiunea falsă a unui cadavru pe care să își depună ouăle, polenizează involuntar florile”, scrie grădina botanică.

Cea mai mare floare din lume

Există peste 40 de specii din această floare mirositoare. Una dintre ele, Rafflesia arnoldii din Sumatra indoneziană, este cea mai mare floare din lume, măsurând aproximativ un metru în diametru.

Din păcate, aproape toate sunt grav amenințate de distrugerea habitatului.

„Datorită dependenței sale de alte plante și incapacității noastre de a o cultiva și conserva ușor în grădinile botanice, Rafflesia este deosebit de vulnerabilă”, scrie departamentul botanic.

Pentru a conserva specia, instituția își propune „să creeze primul grup de lucru dedicat conservării Rafflesiei: împărtășind cunoștințe, instrumente și cele mai bune practici”.

„Este nevoie urgentă de acțiune pentru a proteja aceste flori remarcabile, iar acest lucru necesită colaborare internațională și schimb de cunoștințe pentru protejarea habitatului”, declară Oxford.

