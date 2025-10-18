O femeie din Turcia a fost la un pas să fie călcată de tramvai din cauza neatenției. Cum a fost salvată în utlima clipă

O femeie din Turcia a fost la un pas de moarte, într-o stație de tramvai, pentru că... purta căști. A avut noroc cu prezența de spirit a unui agent de securitate.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care femeia, neatentă la ce se întâmpla în jurul ei, pășește în fața unui tramvai aflat în mers.

Agentul observă ce se întâmplă și, într-o clipă, o trage din calea vehiculului, cu doar o secundă înainte de impact.

Într-un comunicat, compania de transport a mulțumit agentului pentru vigilență și simțul datoriei, dar a subliniat că incidentul trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toți pasagerii.

