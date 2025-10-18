O femeie din Turcia a fost la un pas să fie călcată de tramvai din cauza neatenției. Cum a fost salvată în utlima clipă

Stiri externe
18-10-2025 | 14:08
O femeie din Turcia a fost la un pas de moarte, într-o stație de tramvai, pentru că... purta căști. A avut noroc cu prezența de spirit a unui agent de securitate.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care femeia, neatentă la ce se întâmpla în jurul ei, pășește în fața unui tramvai aflat în mers.

Agentul observă ce se întâmplă și, într-o clipă, o trage din calea vehiculului, cu doar o secundă înainte de impact.

Într-un comunicat, compania de transport a mulțumit agentului pentru vigilență și simțul datoriei, dar a subliniat că incidentul trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toți pasagerii.

Citește și...
Accident între un tramvai şi un autobuz, în Pasajul Victoriei din Capitală. Mai mulți pasageri au fost transportați la spital
Stiri actuale
Accident între un tramvai şi un autobuz, în Pasajul Victoriei din Capitală. Mai mulți pasageri au fost transportați la spital

Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit, vineri seară, în Bucureşti, iar mai multe persoane primesc îngrijiri medicale.

Bujduveanu, anunț important despre linia „corporatiștilor”: „Este finalizată în proporţie de 99%”. Când se reia circulația
Stiri actuale
Bujduveanu, anunț important despre linia „corporatiștilor”: „Este finalizată în proporţie de 99%”. Când se reia circulația

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că linia 5 de tramvai va fi repusă în funcţiune în luna decembrie.

Mai multe linii de transport public vor avea program prelungit pentru meciul România–Austria de pe Arena Națională
Stiri actuale
Mai multe linii de transport public vor avea program prelungit pentru meciul România–Austria de pe Arena Națională

Mai multe linii de tramvai și autobuz vor avea un program de circulație prelungit, duminică, 12 octombrie, pentru a asigura transportul spectatorilor ce vor asista la meciul de fotbal România - Austria.

