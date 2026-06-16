Momentul în care o dronă Shahed explodează deasupra unui cuplu care făcea pozele de nuntă, în Ucraina. VIDEO

Drona Shahed, de fabricație iraniană și folosită frecvent de Rusia în atacurile asupra Ucrainei, a fost distrusă deasupra mirilor în timpul sesiunii foto, potrivit Daily Mail.

O lumină puternică a iluminat cerul nopții, urmată de o explozie puternică, iar resturi în flăcări au început să cadă în timp ce mirii pozau pentru fotografii.

Imaginile video arată mireasa reacționând îngrozită la explozie, exclamând: „Oh, o să cadă undeva acum!”, înainte ca o a doua detonație să declanșeze un „Oh, mamă!”.

Apărarea aeriană a interceptat cu succes drona Shahed, un tip de dronă kamikaze proiectată în Iran și folosită frecvent în atacurile din Ucraina.

Nuntă în Zaporizhzhia, oraș aflat sub atacuri constante

Tinerii căsătoriți făceau fotografii când interceptarea aeriană dramatică a avut loc în orașul de pe front Zaporizhzhia, Ucraina, duminică seara, 7 iunie.

Fotograful a publicat imaginile pe Instagram cu descrierea: „Așa arată nunțile noastre în Zaporizhzhia.”