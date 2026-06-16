Momentul în care o dronă Shahed explodează deasupra unui cuplu care făcea pozele de nuntă, în Ucraina. VIDEO

Stiri externe
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Instagram

O ședință foto de nuntă a fost întreruptă dramatic de un atac cu o dronă kamikaze rusească, doborâtă chiar în aer, deasupra cuplului proaspăt căsătorit.

autor
Mihaela Ivăncică

Drona Shahed, de fabricație iraniană și folosită frecvent de Rusia în atacurile asupra Ucrainei, a fost distrusă deasupra mirilor în timpul sesiunii foto, potrivit Daily Mail.

O lumină puternică a iluminat cerul nopții, urmată de o explozie puternică, iar resturi în flăcări au început să cadă în timp ce mirii pozau pentru fotografii.

Imaginile video arată mireasa reacționând îngrozită la explozie, exclamând: „Oh, o să cadă undeva acum!”, înainte ca o a doua detonație să declanșeze un „Oh, mamă!”.

Apărarea aeriană a interceptat cu succes drona Shahed, un tip de dronă kamikaze proiectată în Iran și folosită frecvent în atacurile din Ucraina.

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Nuntă în Zaporizhzhia, oraș aflat sub atacuri constante

Tinerii căsătoriți făceau fotografii când interceptarea aeriană dramatică a avut loc în orașul de pe front Zaporizhzhia, Ucraina, duminică seara, 7 iunie.

Fotograful a publicat imaginile pe Instagram cu descrierea: „Așa arată nunțile noastre în Zaporizhzhia.”

Clipul a devenit rapid viral, adunând mii de vizualizări și comentarii care au lăudat reziliența ucrainenilor în a continua să sărbătorească viața în timpul războiului.

Utilizatorii de pe rețelele sociale au remarcat că, după mai bine de patru ani de invazie la scară largă, ucrainenii continuă să își întemeieze familii și să găsească momente de bucurie.

Zaporizhzhia se confruntă cu bombardamente aproape zilnice.

În aceeași zi, o dronă rusă a lovit o garnitură de tren Ukrzaliznytsia în oraș, avariind o locomotivă, în timp ce un alt atac în suburbia Balabino a ucis civili într-o zonă rezidențială.

Autoritățile au reamintit populației să nu se apropie de resturile dronelor doborâte sau de munițiile neexplodate, care pot rămâne letale.

Zaporizhzhia se află pe râul Nipru, la aproximativ 200 km de linia frontului, și rămâne o țintă frecventă din cauza importanței sale industriale și apropierii de teritoriile ocupate.

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Sursa: Daily Mail

Etichete: drona, nunta, Ucraina,

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