Un oficial ucrainean din domeniul apărării, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că Rusia suferă pierderi importante și că Ucraina dorește să intensifice presiunea asupra Moscovei, însă are nevoie de finanțare suplimentară pentru acest lucru, notează Politico.

Solicitarea urmează să fie prezentată pe 18 iunie, la următoarea reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei (formatul Ramstein), unde statele aliate coordonează sprijinul financiar și militar pentru Kiev. Tema a fost discutată deja de ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, și de alți oficiali guvernamentali în întâlniri cu reprezentanți ai Norvegiei, Suediei, Germaniei și Canadei.

Potrivit sursei citate, aliaților li se va cere să contribuie cu sume cuprinse între 2 și 6 miliarde de dolari fiecare pentru atingerea țintei de 20 de miliarde de dolari. Fondurile ar putea fi acordate fie sub formă de ajutor nerambursabil, fie prin împrumuturi.

Sprijinul pentru Ucraina va fi unul dintre subiectele centrale ale summitului NATO programat în iulie la Ankara, unde președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa în marja reuniunii.

Bugetul de apărare al Ucrainei pentru acest an este estimat la 4.400 de miliarde de hrivne (aproximativ 85 de miliarde de euro), iar suma suplimentară solicitată s-ar adăuga acestui nivel de finanțare. Ucraina alocă aproximativ 40% din PIB pentru apărare, cel mai ridicat procent din lume.

Mai multe arme pentru Ucraina

Ministerul ucrainean al Apărării susține că statele partenere au promis deja aproximativ 38 de miliarde de dolari sub formă de asistență militară pentru 2026. Dacă va fi aprobată și noua solicitare, sprijinul bilateral acordat Ucrainei s-ar apropia de pragul de 60 de miliarde de dolari menționat anterior de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Conform planurilor Kievului, fondurile suplimentare ar urma să fie utilizate pentru consolidarea apărării antiaeriene, extinderea contribuțiilor la programul NATO de achiziție de armament pentru Ucraina din Statele Unite, precum și pentru cumpărarea de drone, muniții, echipamente de război electronic, capabilități cu rază lungă de acțiune și armament produs de companiile din industria ucraineană de apărare.

Obiectivul este menținerea și amplificarea campaniei de lovituri împotriva infrastructurii militare și economice ruse. În ultimele luni, Ucraina și-a accelerat dezvoltarea tehnologiilor pentru drone și rachete și a lansat atacuri pe mai multe niveluri: de la drone tactice care îngreunează operațiunile pe linia frontului, până la drone cu rază medie și lungă de acțiune care vizează rețele logistice, depozite de combustibil, fabrici, rafinării, porturi și alte obiective strategice din interiorul Rusiei.

„Sistemele fără pilot ale Ucrainei operează cu succes la diferite niveluri, de la misiuni pe linia frontului până la lovirea unor ținte-cheie aflate la sute de kilometri în interiorul teritoriului inamic”, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat joi.

Oficialul ucrainean a atribuit o parte din schimbarea dinamicii războiului sprijinului oferit de state precum Germania, Norvegia și Olanda. În același timp, intensificarea atacurilor ucrainene a determinat președintele rus Vladimir Putin să solicite întărirea sistemelor de apărare antiaeriană.

La Moscova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a criticat apelurile Kievului pentru finanțare suplimentară, afirmând că „de fiecare dată este aceeași poveste: Kievul are nevoie de mai mulți bani”.

Potrivit oficialului ucrainean, Kievul consideră că actualul avantaj trebuie exploatat rapid înainte ca Rusia să găsească soluții pentru a contracara noile tactici și tehnologii folosite de armata ucraineană. Acesta a avertizat că „fereastra de oportunitate se închide”, susținând că Rusia se adaptează rapid și inovează constant. În opinia sa, dacă Moscova va reuși să dezvolte și să producă pe scară largă propriile drone de atac de generație nouă, situația militară a Ucrainei s-ar putea deteriora semnificativ.