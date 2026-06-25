Întâlnirea are ca principal obiectiv stabilirea condițiilor în care partidele ar putea acorda sprijin unui nou executiv. Discuțiile au loc în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare care să asigure susținerea unui viitor executiv, arată sursele Știrilor ProTV.

Negocierile sunt complicate și de faptul că Nicușor Dan, așa cum susțin surse politice, le-ar fi transmis partidelor din fosta coaliție că nu este de acord cu o rotativă a guvernelor minoritare, așa cum a propus USR. Această soluție este criticată și de Sorin Grindeanu , președintele și propunerea PSD de premier desemnat.

PSD și președintele Nicușor Dan nu sprijină un acord de susținere între partidele fostei coaliții pentru viitorul guvern fără a se stabili în avans numele celui care ar urma să-l conducă, arată surse politice din PSD.

În acest moment, Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor se numără printre cei luați în calcul pentru poziția de premier desemnat.

Nicuşor Dan a declarat înainte de a pleca în Polonia că aşteaptă ca partidele să stabilească în ce condiţii vor susţine un guvern minoritar, fără a face parte din acesta. „Ar trebui ca mâine să discute ei între ei şi vineri să vină la mine cu concluzia”, a declarat Nicuşor Dan, adăugând că aşteaptă seriozitate de la partide.

Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum ştiţi, o rundă de discuţii ieri, s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, şi acum partidele sunt în perioada în care şi-au asumat că vin cu condiţiile pentru a susţine, fără a face parte din guvern, a susţine guvernul minoritar", a declarat, miercuri seară, la Cluj-Napoca, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta a adăugat că speră că partidele vor face ceea ce şi-au asumat: „Cam aici suntem şi sper să fie serioşi să închidem cât de curând”.

„Ar trebui ca mâine să discute ei între ei şi vineri să vină la mine cu concluzia”, a explicat şeful statului.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu are o şansă pentru a fi desemnat premier, Nicuşor Dan a declarat: „Haideţi să vedem ce agreează partidele”.

PSD a decis, în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-şi asume răspunderea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier, a anunţat, miercuri, Sorin Grindeanu.

Tot miercuri, liderii PNL, USR şi UDMR s-au întâlnit pentru a discuta despre pactul pe care intenţionează să-l prezinte preşedintelui.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat hotărârea de a asuma un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR, el menţionând că România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele şi livrează pentru oameni.

În contrast, PSD a transmis USR să înceteze „sabotarea” formării rapide a unui guvern funcţional, arătând că pretenţia „rotativei” USR este în fapt un tertip meschin prin care schimbă mereu condiţiile pentru a face imposibil rezultatul. PSD transmite că „participă cu toată buna credinţă la discuţiile necesare încheierii unui Acord Politic asupra obiectivelor fundamentale strategice ale României”.

„PSD constată că Acordul Politic premergător desemnării prim-ministrului, solicitat de preşedintele României şi agreat de principiu de toate partidele parlamentare pro-occidentale (din cadrul fostei Coaliţii) este subminat cu bună ştiinţă de USR. Pretenţiile inacceptabile şi inaplicabile ale USR menţin România în actuala criză politică, cu efecte importante în plan economic şi social”, transmite PSD într-un comunicat oficial.

Social-democraţii arată că „România nu poate avea în următoarele şase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta, şi mai apoi un guvern monocolor PSD”.