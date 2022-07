Moment emoționant la Kiev. Drapelul Uniunii Europene a fost adus în Parlamentul ucrainean. VIDEO

În momentul în care steagul UE a intrat în sală, parlamentarii s-au ridicat în picioare, au aplaudat și au făcut fotografii, sărbătorind momentul simbolic și emoționant pentru țara devastată de război, notează Euronews.com.

Evenimentul a fost marcat și de intervenții din partea președintelui ucrainean Voodimir Zelenski și a președintelului Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

"A început o nouă istorie a Ucrainei și a Uniunii Europene. Acum nu suntem unul lângă altul, ci împreună. Nu doi vecini între care există granițe și bariere, ci o familie europeană care are valori comune și un destin comun. Obținerea calității de membru al Uniunii Europene nu este doar geopolitică sau realizarea unor aspirații politice. Acestea sunt lucruri specifice, avantaje specifice care aduc beneficii vieții fiecărei persoane, fiecărei companii, fiecărei instituții de stat", a declarat Zelenski.

Liderul Ucrainei a mai spus că prezența drapelului UE în Parlament nu ar trebui să fie doar "un gest frumos", ci și un memento al sarcinii care îi așteaptă pe "toate ramurile guvernului".

Într-un discurs rostit la distanță, președintele Von der Leyen a lăudat "tenacitatea" și "pasiunea" poporului ucrainean, care a păstrat parlamentul deschis "chiar și în cele mai întunecate zile", și a subliniat necesitatea reformelor.

"Nimeni nu se așteaptă ca Ucraina să ocupe toate posturile din noile dumneavoastră instituții în timp ce atât de mulți dintre cei mai buni și mai străluciți dintre dumneavoastră luptă pe front. Dar democrația ucraineană trebuie menținută pe drumul cel bun”, a adăugat șefa UE.

Von der Leyen a evidențiat, de asemenea, progresele mari pe care le-a făcut țara de la revoluția Maidan din 2014, un capitol care a mutat decisiv Ucraina spre Occident și l-a determinat pe președintele rus Vladimir Putin să anexeze ilegal Crimeea.

"Ucraina are acum o perspectivă europeană clară și este candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Un lucru care părea aproape de neimaginat în urmă cu doar cinci luni. Astăzi este, în primul rând, un moment pentru a sărbători această etapă istorică. O victorie a determinării și a hotărârii. Și o victorie a întregii mișcări care a început acum opt ani pe Maidan", a conchis Von der Leyen.

La finalul discursului lui Von der Leyen, Ruslan Stefanchuk, președintele parlamentului, cunoscut sub numele de Verkhovna Rada, a cerut gărzii naționale a Ucrainei să aducă steagul UE în sală.

"Verkhovna Rada merită steagul UE atât prin culoare, cât și prin semnificație", a declarat Stefanchuk.

Matti Maasikas, ambasadorul UE în Ucraina, a descris momentul ca fiind "emoționant până la lacrimi".

Moving to tears - the EU flag is been brought to the plenary hall of @ua_parliament. To stay. pic.twitter.com/qkZxfwjF7O