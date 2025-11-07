Creșterea profitului grupului ungar MOL, susținută puternic de marjele la carburanți din România – Raport

Grupul MOL a înregistrat un profit înainte de impozitare de 503 milioane dolari, care a rămas neschimbat faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, potrivit unui comunicat.

Rezultatele solide înregistrate în sectorul de rafinare şi creşterea vânzărilor cu amănuntul de combustibil au contribuit la performanţa bună a EBITDA.

Segmentul Consumer Services a continuat să înregistreze o creştere puternică, iar sectorul Upstream a obţinut rezultate stabile, precizează grupul.

Rezultatele au fost susţinute de un sezon rutier stabil şi de vânzările solide de carburanţi, marjele la combustibil consolidându-se datorită contextului favorabil de preţuri în Croaţia şi România.

Dinamica expansiunii produselor non-fuel a rămas puternică. Pe fondul presiunilor salariale şi inflaţioniste creşterea OPEX a afectat rezultatele, în timp ce fuzionarea serviciilor de flotă a avut un impact pozitiv unic comparativ cu anul precedent.

Rezultatele complete raportate de companie pot fi consultate AICI.



"Segmentul Upstream a înregistrat rezultate stabile, pe fondul unui mediu extern relativ echilibrat. Producţia a scăzut la o medie de 92,3 mboepd în T3 2025, situându-se aproape de limita inferioară a intervalului anual estimat de 92-94 mboepd, în principal din cauza unor opriri temporare în Ungaria. Perspectivele pe termen scurt indică o îmbunătăţire, producţia crescând la 98,4 mboepd în luna octombrie. Între timp, au fost reluate exporturile de ţiţei către Turcia din regiunea Kurdistan din Irak, iar proiectul de extindere a gazelor "KM250" la instalaţia Khor Mor, situată tot în regiunea Kurdistan din Irak, a fost finalizat", se menţionează în comunicat.

Performanţa segmentului Downstream s-a îmbunătăţit în trimestrul al treilea din 2025, ca urmare a unui mediu favorabil în sectorul de rafinare, în principal datorat creşterii marjelor de rafinare cu aproape 6 dolari pe baril. Volumele procesate au fost scăzute din punct de vedere sezonier din cauza lucrărilor de întreţinere anuale programate pentru al treilea trimestru, în timp ce volumele de vânzări au rămas neschimbate faţă de anul precedent, precizează grupul.

"Deoarece mediul petrochimic nu a înregistrat nicio îmbunătăţire, performanţa din petrochimie a rămas sub pragul de rentabilitate. După incendiul de la rafinăria Dunărea din luna octombrie, unităţile neafectate de incendiu au fost repuse în funcţiune cu succes, iar evaluarea daunelor este încă în curs", se arată în document.

Segmentul Consumer Services a înregistrat o performanţă pozitivă în T3 2025, menţinându-se pe o traiectorie de creştere ridicată.

Totodată, serviciile de economie circulară au înregistrat performanţe negative, afectate de sezonalitatea puternică din al treilea trimestru al anului, din cauza activităţii intense de răscumpărare DRS cu venituri mai mici; de asemenea, vânzările de materii prime secundare au scăzut. Se preconizează că impactul modificărilor pozitive ale reglementărilor din sistemul EPR, împreună cu măsurile de eficientizare, vor câştiga teren în trimestrele următoare.

Rezultatele segmentului Gas Midstream s-au deteriorat faţă de anul trecut, ca urmare a factorilor macroeconomici în schimbare şi a nivelului de tarife reglementate, în ciuda cererii puternice de transport la nivel regional.

