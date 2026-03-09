Oficial: Mojtaba Khamenei este noul lider suprem al Iranului. Amenințarea lui Trump: Nu va rezista mult timp

Un comunicat al Adunării Experţilor — grupul de clerici şiiţi responsabili, conform legii iraniene, cu alegerea liderului suprem al ţării — a anunţat că Mojtaba Khamenei a fost ales al treilea lider al Republicii Islamice, potrivit informaţiilor difuzate de televiziunea de stat IRIB şi agenţiile de ştiri Fars, Tasnim şi ISNA. Numele lui a fost vehiculat ca posibil succesor la scurt timp după moartea tatălui său.

„Printr-un vot decisiv, Adunarea Experţilor l-a numit pe ayatollahul Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei al treilea lider al sistemului sacru al Republicii Islamice Iran”, a precizat adunarea într-o declaraţie emisă imediat după miezul nopţii, ora Teheranului, conform Reuters.

Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, şi-a declarat în cursul nopţii de duminică spre luni credinţa faţă de Mojtaba Khamenei, ales lider suprem pentru a-i succeda tatălui său, notează AFP.

Corpul Gardienilor „susţine alegerea onorabilei Adunări a Experţilor şi este pregătit pentru ascultare totală şi sacrificiu de sine pentru a îndeplini poruncile divine” ale lui Mojtaba Khamenei, au precizat ei într-un comunicat.

Preşedintele american Donald Trump a declarat zilele trecute pentru Axios că această alegere ar fi „inacceptabilă” şi a sugerat că doreşte să aleagă personal un nou lider suprem, un proces supravegheat de obicei de clericii iranieni.

„Îşi pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un om fără greutate. Trebuie să mă implic în numire”, a spus el. „Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine.”

Trump a repetat această opinie într-un interviu acordat ABC News, afirmând că noul lider „nu va rezista mult timp” dacă nu va obţine aprobarea sa.