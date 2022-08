Moderna dă în judecată Pfizer/BioNTech pentru tehnologia vaccinului anti-Covid

Moderna susţine că Pfizer/BioNTech au copiat tehnologia de tip ARN mesager pe care Moderna a dezvoltat-o înainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus, relatează BBC, citată de News.ro.

Procesul, în care sunt solicitate daune financiare nespecificate, a fost intentat în Statele Unite şi Germania.

Pfizer a precizat că nu a primit încă documentele legale şi nu poate oferi declaraţii în acest moment.

Moderna a specificat într-un comunicat că Pfizer/BioNTech au copiat două tipuri de proprietate intelectuală. Unul a implicat o structură de ARN mesager pe care Moderna susţine că oamenii săi de ştiinţă au început să o dezvolte în 2010 şi au fost primii care au validat-o în studiile pe oameni în 2015.

A doua presupusă încălcare implică codificarea proteinei spike la exteriorul virusului.

”Depunem aceste acţiuni în instanţă pentru a proteja platforma tehnologică inovatoare ARN mesager al cărei pionier am fost, în crearea căreia am investit miliarde de dolari şi pe care am brevetat-o în deceniul premergător pandemiei de Covid-19”, a declarat directorul executiv al Moderna, Stephane Bancel, într-un comunicat.

