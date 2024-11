Mai sunt 40 de zile până la Crăciun, dar mulți copii și-au pregătit deja listele de dorințe. Care sunt produsele-vedetă

O companie din Marea Britanie, specializată în recenzii pentru jucării, a testat cele mai noi și atrăgătoare lansări de pe piață și a făcut un clasament al produselor preferate de cei mici.

Lista include jucării senzoriale, seturi interactive sau inspirate din desene animate celebre.

Printre produsele-vedetă se află această păpușă inspirată din personajul Stitch devenit faimos în filmele Disney.

Printre produsele-vedetă se află această păpușă inspirată din personajul Stitch devenit faimos în filmele Disney.



Richard North, fondator "Wow!Stuff": "Este o marionetă, o combinație între o păpușă clasică și una făcută să se miște într-un mod natural prin intermediul calculatoarelor. Are senzori peste tot. Are unul pe cap, astfel că atunci când îl mângâi, toarce. Are un senzor pe nas, prin care te miroase și îți spune dacă miroși bine sau nu. Are un alt senzor pe limbă. Poți să îi miști urechile."

O altă sugestie, cu priză la cei mici, este acest nisip kinetic, o jucărie care le permite copiilor să modeleze după bunul plac, oferindu-le o experiență relaxantă și creativă.



Gylla Lewis, managerul unei companii producătoare de jucării: "Copiilor le plac jucăriile senzoriale pentru că le oferă o perioadă pentru a se relaxa. Și adulții le adoră, pentru că le oferă și lor timp de liniște".



În topul preferințelor se află și această creaţie, inspirată din seria filmelor cu Minioni. Scoate sunete care imită simpaticele personaje și, atunci când este folosită, eliberează un miros de banană.

Pentru copiii interesați de jucării robotizate, există această șopârlă care se cațără și se mișcă pe orice suprafață.



Paul Reader, președintele comisiei Dream Toys de selecție a jucăriilor: "Noi avem o echipă de specialiști care selectează jucăriile cele mai dorite de Crăciun. Scopul nostru este să-i ajutăm pe cei care fac cadouri să știe ce să caute în acest sezon."



Și acest set de mașinuțe stârnește interesul. Își schimbă culoarea pe măsură ce trec prin spălătorie. Lista e completată de jucării interactive pentru iubitorii de animale ș jocuri de societate, așa că Moș Crăciun are de unde alege.

