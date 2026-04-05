Misiunea Artemis II se apropie de Lună și stabilește un nou record de distanță pentru omenire. Noi imagini din spațiu

Astronauții misiunii Artemis 2 au parcurs deja mai bine de jumătate din drumul lor până la Lună, iar în câteva ore vor stabili un nou record privind distanța parcursă de om în spațiu.

Lorena Mihăilă

Cei trei americani şi un canadian vor ajunge la destinaţie luni şi vor fotografia partea ascunsă a Lunii în timp ce vor zbura în jurul acesteia. Este primul echipaj care se îndreaptă spre Lună după mai bine de 53 de ani, continuând misiunea programului Apollo al NASA.

„Pământul pare destul de mic, iar Luna pare cu siguranţă din ce în ce mai mare”, a relatat pilotul Victor Glover.

Misiunea Artemis II este pe cale să stabilească un record de distanţă pentru omenire, parcurgând peste 252.000 de mile (400.000 de kilometri) de la Pământ înainte de a efectua o întoarcere în U în spatele Lunii şi de a se îndrepta spre casă fără a opri sau a intra pe orbita lunară. Recordul este deţinut în prezent de misiunea Apollo 13.

Noi magini cu Pământul

Noi imagini suprinse de astronauții misiunii Artemis 2 au fost făcute publice.

Victor Glover, astronaut: „Acum suntem la jumătatea drumului spre Lună și am mai făcut câteva fotografii mai devreme”.

Într-o asemenea misiune, cel mai important este moralul. Și printre astronauți nu lipsesc... glumele. Primul pus la încercare a fost membrul canadian al echipajului.

Victor Glover, astronaut: „Asemenea țărilor noastre, acest echipaj este foarte unit și este greu să faci glume pe seama lui pentru că... deși este canadian și zboară pentru prima dată, face totul să pară ușor. Până acum s-a descurcat foarte bine, așa că nu prea avem de ce să facem glume pe seama lui”.

În final, cu toții speră ca misiunea lor, care pare desprinsă din filmele de la Hollywood, să fie o inspirație pentru cei de acasă. 

Jeremy Hansen, astronaut: „Am fost cu toții foarte norocoși că am putut să ne uităm la filmul „Hail Mary” („Ave Maria”) când eram acasă, în carantină. A fost o adevărată încântare că am primit un link să-l vedem împreună cu familiile noastre, pregătindu-ne pentru propria noastră aventură spațială. I-aș spune lui Ryan (Gosling): „Știi, se pare că arta imită știința și invers”. Mi s-a părut un exemplu plin de inspirație, povestea cuiva care merge în spațiu pentru a salva omenirea este un exemplu din care avem cu toții ce învăța”. 

Nava spațială Artemis va reveni pe Pământ peste 7 zile. Însă până atunci, astronauții, alături de zeci de specialiști NASA, se pregătesc de punctul culminant al misiunii. 

Problemă legată de toaletă

Echipajul s-a confruntat cu probleme intermitente cu toaleta spaţială încă de la lansarea de miercuri, fiind uneori sfătuit să evite utilizarea acesteia şi să folosească în schimb urinalele pliabile de urgenţă (CCU) – pungi destinate colectării urinei, care pot fi golite ulterior în spaţiu.

Sâmbătă dimineaţa, în timp ce echipajul se pregătea să se culce, controlorii de zbor nu au reuşit să arunce peste bord urina stocată în toaletă, aşa cum era necesar, probabil din cauza unei conducte de ventilaţie îngheţate. Astronauţilor li s-a spus, încă o dată, să folosească CCU-urile până la rezolvarea problemei.

Mai târziu în cursul zilei, după trezirea echipajului, controlorii de zbor au reorientat capsula Orion pentru a permite razelor solare să încălzească conducta de ventilaţie a apei uzate, în speranţa de a dezgheţa orice material îngheţat. Procedura a fost denumită „bake out”.

„Am crescut temperatura încălzitoarelor de la duză şi de la conducte şi sperăm că, dacă problema este îngheţarea conductelor de ventilaţie... atunci acest lucru ne va oferi şansa de a vedea dacă putem rezolva asta”, a transmis controlul misiunii prin radio echipajului.

„Vom avea camerele îndreptate spre ea şi vom putea face poze. Din cauza tuturor acestor lucruri, am replanificat peste noapte, programul vostru va fi puţin schimbat. Lucrăm la devansarea unor activităţi. Este posibil ca unele lucruri să trebuiască amânate de dimineaţă din cauza acestei manevre.”

Luna a fost observată în detaliu de sateliţi aflaţi la altitudini mai mici, dar echipajul Artemis II va avea şansa unică de a observa caracteristici ale părţii îndepărtate a Lunii pe care niciun om nu le-a experimentat vreodată direct.

Sursa: ProTV News.ro

