Misiunea Artemis II se apropie de Lună și stabilește un nou record de distanță pentru omenire. Noi imagini din spațiu

Cei trei americani şi un canadian vor ajunge la destinaţie luni şi vor fotografia partea ascunsă a Lunii în timp ce vor zbura în jurul acesteia. Este primul echipaj care se îndreaptă spre Lună după mai bine de 53 de ani, continuând misiunea programului Apollo al NASA.

„Pământul pare destul de mic, iar Luna pare cu siguranţă din ce în ce mai mare”, a relatat pilotul Victor Glover.

Misiunea Artemis II este pe cale să stabilească un record de distanţă pentru omenire, parcurgând peste 252.000 de mile (400.000 de kilometri) de la Pământ înainte de a efectua o întoarcere în U în spatele Lunii şi de a se îndrepta spre casă fără a opri sau a intra pe orbita lunară. Recordul este deţinut în prezent de misiunea Apollo 13.

Noi magini cu Pământul

Noi imagini suprinse de astronauții misiunii Artemis 2 au fost făcute publice.

Victor Glover, astronaut: „Acum suntem la jumătatea drumului spre Lună și am mai făcut câteva fotografii mai devreme”.

Într-o asemenea misiune, cel mai important este moralul. Și printre astronauți nu lipsesc... glumele. Primul pus la încercare a fost membrul canadian al echipajului.

Victor Glover, astronaut: „Asemenea țărilor noastre, acest echipaj este foarte unit și este greu să faci glume pe seama lui pentru că... deși este canadian și zboară pentru prima dată, face totul să pară ușor. Până acum s-a descurcat foarte bine, așa că nu prea avem de ce să facem glume pe seama lui”.

În final, cu toții speră ca misiunea lor, care pare desprinsă din filmele de la Hollywood, să fie o inspirație pentru cei de acasă.

Jeremy Hansen, astronaut: „Am fost cu toții foarte norocoși că am putut să ne uităm la filmul „Hail Mary” („Ave Maria”) când eram acasă, în carantină. A fost o adevărată încântare că am primit un link să-l vedem împreună cu familiile noastre, pregătindu-ne pentru propria noastră aventură spațială. I-aș spune lui Ryan (Gosling): „Știi, se pare că arta imită știința și invers”. Mi s-a părut un exemplu plin de inspirație, povestea cuiva care merge în spațiu pentru a salva omenirea este un exemplu din care avem cu toții ce învăța”.

Nava spațială Artemis va reveni pe Pământ peste 7 zile. Însă până atunci, astronauții, alături de zeci de specialiști NASA, se pregătesc de punctul culminant al misiunii.