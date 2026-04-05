Astronauții au transmis noi imagini impresionante cu planeta albastră, dar și cu luna. Iar atmosfera la bordul capsulei Orion este una bună, în ciuda... micilor probleme tehnice cu care se confruntă echipajul.

Astronauții misiunii Artemis 2 au trimis către Pământ două noi seturi de imagini, luate din spațiu. Unele au surprins Luna în toată splendoarea ei, altele au prins în cadru chipurile astronauților și... planeta albastră. Dar... misiunea nu se desfășoară fără probleme. Toaleta de la bordul capsulei Orion s-a defectat iarăși, peste noapte.

Judd Frieling, director de zbor: ”În cursul nopții, am încercat să ventilăm rezervorul de ape uzate conectat la toaletă. Am întâmpinat probleme din cauza unui blocaj suspect, probabil cauzat de gheață. Așadar, am îndrumat echipajul să folosească pe parcursul nopții dispozitivele pliabile de urgență pentru urină, la fel ca în prima zi de zbor„.

O variantă a toaletei de pe Artemis ÎI a fost testată pe Stația Spațială Internațională, în urmă cu câțiva ani. Așa că problemele nu i-au luat prin surprindere pe specialiști.

Debbie Korth, manager programul Orion: ”Cred că toaletele spațiale și băile sunt ceva ce poate fi înțeles de toată lumea. Le folosim în zbor pentru prima dată, Apollo nu avea acest tip de tehnologie la bord. Deci reprezintă întotdeauna o provocare. Pe stația spațială există în continuare probleme cu toaletele. E pur și simplu un lucru foarte complicat de realizat”.

Aproape de un nou record

Astronauții se confruntă și cu alte neplăceri.

Debbie Korth: ”Echipajul a detectat un fel de miros provenind din zona de igienă sau din compartimentul UW, dar nu un miros biologic, ceva diferit. Așa că încercăm să ne dăm seama ce ar putea fi. Avem senzori la bord cu care putem verifica, dar nu sesizăm nimic în afara parametrilor normali în sistemele de alimentare sau în cele termice”.

Mâine e o zi importantă pentru misiunea Artemis ÎI. Dacă totul merge bine, în jurul orei 8 dimineața, ora României, capsula va intra în sfera de influență a Lunii. Iar la ora 9 seara va depăși un record important.

Mai exact, cea mai mare distanță parcursă de om, de la Pământ, în spațiu - 406 mii de kilometri. Până acum, recordul era deținut de echipajul Apollo 13, care a parcurs 400 de mii de kilometri.

După ce vor înconjura Luna, cei trei americani și un canadian de la bordul capsulei Orion se vor întoarce pe Pământ, săptămâna viitoare.