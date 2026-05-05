Ministrul iranian de externe a afirmat că recentele „evenimente din Strâmtoarea Ormuz arată clar că nu există soluţie militară pentru o criză politică”, relatează CNN.

Araghchi a scris luni într-o postare pe X că negocierile „fac progrese graţie eforturilor generoase ale Pakistanului” şi că „SUA ar trebui să fie precaute pentru a nu fi târâte înapoi într-un impas de către cei care le doresc răul. La fel ar trebui să procedeze şi EAU”.

Araghchi a respins, de asemenea, planul „Project Freedom” al Washingtonului de a ghida navele comerciale în afara strâmtorii, scriind: „Project Freedom este Project Deadlock”.

Declaraţiile lui Araghchi au venit după ce armatele SUA şi Iranului au schimbat focuri în strâmtoare, ceea ce a stârnit întrebări cu privire la continuarea armistiţiului care durează de aproape o lună.