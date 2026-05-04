Trump a mai făcut amenințări similare și în trecut — inclusiv într-o postare pe rețelele sociale de luna trecută, în care a scris că „o întreagă civilizație va pieri” — dar de data aceasta, acestea au fost însoțite de o acțiune militară care va pune la încercare armistițiul prelungit dintre cele două țări. Președintele a declarat luni după-amiază pe Truth Social că armata a „doborât” șapte ambarcațiuni iraniene în strâmtoare, după ce Teheranul a atacat alte ambarcațiuni care încercau să traverseze pasajul.

Trump a mai declarat pentru Fox News că vede două căi de urmat: ajungerea la un acord de bună-credință sau reluarea operațiunilor militare, potrivit CNN.

Mai mult, Donald Trump a postat pe rețeaua sa Truth Social că „în acest moment” nu s-au înregistrat „pagube” în Strâmtoarea Ormuz și că SUA au doborât „șapte ambarcațiuni mici”.

Armata SUA a afirmat mai devreme în cursul zilei că toate amenințările din strâmtoare au fost neutralizate, în contextul redeschiderii căii navigabile.

Însă luni a avut loc un incendiu și o explozie pe o navă operată de compania sud-coreeană de transport maritim HMM în strâmtoare, a declarat Ministerul de Externe de la Seul.

„Poate că este timpul ca Coreea de Sud să vină și să se alăture misiunii! Am doborât șapte bărci mici sau, cum le place lor să le numească, bărci „rapide”. Este tot ce le-a mai rămas. În afară de nava sud-coreeană, nu s-au înregistrat, până în acest moment, pagube în timpul traversării strâmtorii”, a scris președintele SUA pe Truth Social, conform Sky News.