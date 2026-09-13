România, te iubesc! Emisiunea integrală din 13 septembrie 2026
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 13 septembrie 2026
Sursa: StirilePROTV
Etichete: Romania te iubesc,
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 13 septembrie 2026
Sursa: StirilePROTV
Etichete: Romania te iubesc,
Avem 120 de oraşe cu mai puţin de 10 mii de locuitori şi aproape 900 de comune care nu au nici măcar două mii de cetăţeni.
Digitalizare auzim tot mai des acest cuvânt care ar putea ușura funcționarea instituțiilor și accesul cetățenilor care plătesc taxe.
Campania „Statul degeaba” ajunge astăzi în județul Olt, alcătuit din peste o sută de comune mici. Aici găsim primării, cu aleși și funcționari, care în multe situații, pur și simplu, stau degeaba.
STATUL DEGEABA, partea I, ”România, te iubesc!” 2026. Numărul 37, al 19-lea an de emisie. Vă mulțumim că în acest timp ne-ați fost alături! Astăzi vorbim despre statul nostru sufocat de instituții și birocrație.
Donald Trump i-a cerut lui Volodimir Zelenski să oprească atacurile asupra "infrastructurii de producție și distribuție a motorinei din Rusia", fiindcă "provoacă o criză de combustibil".
Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat duminică, în mesajul său cu prilejul serbărilor naţionale de la Ţebea dedicate memoriei lui Avram Iancu, că acestea sunt expresia respectului pentru toţi cei care au contribuit la emanciparea naţiunii române.