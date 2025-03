Ministrul de Externe polonez: UE ar trebui să investească masiv în Polonia și România, care sunt „gardienii” Schengen și NATO

Este vorba atât de frontiera Schengen, a UE cât și a NATO, a explicat diplomatul polonez, în cadrul unui interviu pentru Digi24, citat de News.ro.

„Pot să raportez prim-ministrului meu că Polonia şi România nu sunt doar parteneri strategici apropiaţi, ci avem şi aceeaşi idei în cele mai importante probleme actuale şi că atât economic, cultural, cât şi în sfera apărării, suntem parteneri indispensabili şi aliaţi unul pentru celălalt. Şi ar trebui să exploatăm asta, ar trebui să facem mult mai mult în această relaţie decât facem”, a spus Radoslaw Sikorski pentru sursa citată.

„Împreună, suntem gardieni indispensabili ai frontierei externe, atât a zonei Schengen, NATO, cât şi a Uniunii Europene. Şi simţim că, după discuţiile cu prim- ministrul şi ministrul de externe (n.r. - români), pot spune că am câştigat în acest sens, că solidaritatea europeană cu noi, care păzim perimetrul exterior al zonei Schengen, ar trebui să-şi găsească expresia instituţională şi financiară. Protejăm restul Europei de ameninţări, de migraţia ilegală şi de ameninţările militare”, a punctat Radoslaw Sikorski.

Întrebat dacă asta înseamnă pentru Occident să investească mai mult în această parte a lumii, ministrul polonez a spus: „Ar trebui să cheltuim pentru apărare proporţional cu mijloacele noastre, proporţional cu PIB-ul, dar capacităţile ar trebui construite acolo unde sunt ameninţările. Şi ameninţările sunt în vecinătatea Poloniei şi României”, a subliniat şeful diplomaţiei de la Varşovia.

Ministrul crede că România, cealaltă ţară importantă de pe flancul estic al NATO, este capabilă să fie un exportator de securitate, care oferă stabilitate altora şi a menţionat că este deja un centru logistic pentru asistenţa Ucrainei. Întrebat, în context, ce ar putea face România şi Polonia în cadrul coaliţiei celor dispuşi (coalition of willing) să garanteze un eventual acord de pace între Rusia şi Ucraina, Sikorski a subliniat că nu se ştie deocamdată care vor fi condiţiile păcii şi ce va fi de păzit. „Şi mă bucur să spun, după discuţiile mele cu guvernul României că, de fapt, Polonia are instinctiv o atitudine similară, şi anume, în primul rând, de a-i lăsa pe cei care au fost primii care au declarat că vor să trimită trupe în Ucraina - Franţa, Marea Britanie, alţii - să adune „coaliţia celor dispuşi”. Şi cred că ambele ţări vor să facă parte din operaţie, parte din reasigurarea lor pentru Ucraina. Dar credem că păzirea hub-urilor logistice din ambele ţări este principala noastră sarcină”, a declarat ministrul polonez de externe.

