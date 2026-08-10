Trump a acordat un interviu publicației Axios, preluat de news.ro. Schimbarea de tactică și rămânerea în expectativă ar putea fi legate de disensiunile tot mai mari din interiorul regimului iranian, în timp ce Iranul continuă să emită noi cerințe pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar oficialii americani afirmă că există diviziuni între tabăra președintelui Masoud Pezeshkian. Acesta dorește un acord cu SUA, iar comandantului Gărzilor Revoluției respinge orice concesie.

„Deocamdată nu forțăm lucrurile. Suntem doar într-o fază de semi-negociere cu ei. Pur și simplu ne limităm la a observa Iranul, cu inflația sa uriașă și faptul că nu mai are bani”, a declarat Trump, subliniind că Iranul „se află într-o situație foarte proastă” din punct de vedere economic și nu are bani să își plătească trupele. Blocada navală a SUA a agravat criza economică a regimului iranian, a argumentat președintele american.

Disensiuni în regimul iranian

Oficialii americani afirmă că există disensiuni tot mai mari în interiorul regimului iranian. O tabără, condusă de președintele Masoud Pezeshkian, este extrem de îngrijorată de un colaps economic și consideră că Iranul trebuie să ajungă la un acord cu SUA. O altă tabără, condusă de comandantul Gărzilor Revoluției Islamice, Ahmad Vahidi, respinge orice concesie.

Sâmbătă, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohammad Bagher Zolghadr, a prezentat noi condiții pentru redeschiderea strâmtorii, printre care: SUA să nu amenințe Iranul, să pună capăt definitiv războiului, să ridice blocada navală și să retragă forțele militare din zonele învecinate. El a adăugat cererea de despăgubire integrală pentru daunele de război, ridicarea tuturor sancțiunilor și eliberarea fondurilor iraniene înghețate.

Un diplomat dintr-una dintre țările mediatoare a afirmat că declarația lui Zolghadr reflectă luptele politice interne din cadrul regimului. Duminică, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Hosseini Khamenei, l-a înlocuit pe Zolghadr cu Mohsen Rezaei în funcția de reprezentant în cadrul Consiliului Suprem de Securitate Națională.

Trump: „E ca o partidă de șah”

Trump a spus că, odată cu scăderea prețului petrolului la puțin peste 75 de dolari pe baril, consumatorii americani resimt mai puțin efectele negative ale războiului. „O să se rezolve. Mereu se rezolvă. E ca o partidă de șah”, a declarat președintele american, sugerând că SUA sunt în expectativă și folosesc o gamă largă de instrumente – diplomatice, economice și militare.

Un oficial american a declarat că aproximativ 8 milioane de barili de petrol părăsesc Golful în fiecare noapte prin culoarul sudic al Strâmtorii Ormuz, în coordonare cu armata SUA, iar Washingtonul va încerca să scoată mai mult petrol atât timp cât nu se ajunge la un acord.

Vicepreședintele Vance a declarat pentru Fox News: „Chestia asta nu s-a terminat. Evident, nu suntem nici la început. Ne aflăm în mijlocul jocului și folosim o întreagă gamă de instrumente – diplomatice, economice, militare – pentru a ne asigura că obținem cel mai bun rezultat pentru poporul american.”