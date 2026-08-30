După ce a fost reţinut joi pe Aeroportul Internaţional Louis Armstrong din New Orleans, Louisiana, el a fost expulzat a doua zi de poliţia americană de imigrare (ICE), a precizat Departamentul Securităţii Interne (DHS) într-un comunicat citat de AFP şi Reuters și preluat de News.ro.

Intrat legal în Statele Unite la 14 mai 2019, Milo Yiannopoulos depăşise durata de şedere autorizată şi primise, la 22 iulie, un ordin definitiv de expulzare, pentru că nu se prezentase la o audiere privind statutul său, potrivit DHS.

Stabilit de ani buni în SUA, Milo Yiannopoulos cerea în septembrie anul trecut, pe platforma X, „imunitate totală” pentru agenţii ICE în exercitarea atribuţiilor lor.

ICE este poliţia însărcinată să conducă ofensiva anti-imigraţie dorită de Donald Trump şi s-a făcut cunoscută pentru metodele sale, considerate brutale de unele publicații media din SUA.

În ianuarie, doi americani au fost împuşcaţi mortal de agenţi federali în Minneapolis în timp ce se opuneau prezenţei acestora în oraş, provocând o mare emoţie în Statele Unite.

Arestarea lui Milo Yiannopoulos a fost salutată de figuri rivale de extremă dreapta, precum influencerul Laura Loomer, care s-a lăudat pe X că este „prima persoană care a semnalat faptul că Milo se afla ilegal în Statele Unite, unde a incitat la violenţă împotriva preşedintelui (Donald) Trump”.

Denunţat de criticii săi ca fiind rasist şi misogin, acest homosexual declarat în vârstă de 41 de ani (între timp s-a declarat ca ex-gay) se prezintă drept apărător al libertăţii de exprimare şi detestă „corectitudinea politică” sub toate formele sale. Este, în special, apropiat de rapperul american Kanye West, cunoscut şi sub numele de Ye. Acesta din urmă a avut în acest an mai multe concerte interzise în Europa din cauza glorificării lui Adolf Hitler şi a diatribelor sale antisemite, pe care le atribuie tulburării bipolare de care suferă.

Site-ul de ştiri tabloid TMZ.com, care a dat prima ştire despre arestarea sa, a sugerat că Yiannopoulos se afla în New Orleans înaintea concertului programat al muzicianului acolo, vineri seara.

Yiannopoulos a fost un susţinător fervent al lui Donald Trump în timpul campaniei sale din 2016 şi a promovat adesea o retorică antiislamică şi antiimigranţi. Într-o postare din iunie 2025 pe platforma de socializare X, el a scris: „Trebuie să deportăm milioane şi milioane şi milioane de oameni. Fără asta, nimic altceva nu contează”.