România, printre țările cu imigranții cei mai nedoriți în Marea Britanie. 18% nu mai vor deloc români în țară - Sondaj

Potrivit datelor prezentate de YouGov, în 2026, 47% dintre britanici spun că ar trebui să existe mai puțini imigranți din România. De asemenea, 18% dintre britanicii care au participat la sondajul public au spus că nu ar trebuie să fie acceptat niciun imigrant din România.

Datele sunt relevante în condițiile în care imigrația continuă să fie una dintre principalele teme de dezbatere în Marea Britanie. În sondajul YouGov, 69% dintre britanici spun că imigrația din ultimii zece ani a fost prea mare, un nivel foarte apropiat de cel înregistrat în 2016, când procentul era de 70%.

România, în topul „nedoriților”

România ocupă locul cinci în topul țărilor cu imigranți nedoriți de britanici, la egalitate cu Israel. Înaintea țării noastre se află Rusia, Pakistan și Nigeria.

Sondajul arată că doar 29% dintre cei chestionați cred că trebuie să fie primiți români, dar într-un număr mai mic decât cel actual. La acest capitol, românii ocupă prima poziție a clasamentului cu indienii.

În schimb, 22% dintre britanici cred că poate fi păstrat numărul actual de imigranți români, iar 7% spun că numărul poate fi crescut, în timp ce 18% spun că nu mai doresc deloc români în țară.