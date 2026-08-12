România, printre țările cu imigranții cei mai nedoriți în Marea Britanie. 18% nu mai vor deloc români în țară - Sondaj

Stiri externe
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Oameni pe strada
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La aproape zece ani de la referendumul pentru Brexit, percepția britanicilor asupra imigrației rămâne una predominant critică. Românii sunt printre cei mai nedoriți în Regatul Unit.

autor
Lorena Mihăilă

Potrivit datelor prezentate de YouGov, în 2026, 47% dintre britanici spun că ar trebui să existe mai puțini imigranți din România. De asemenea, 18% dintre britanicii care au participat la sondajul public au spus că nu ar trebuie să fie acceptat niciun imigrant din România.

Datele sunt relevante în condițiile în care imigrația continuă să fie una dintre principalele teme de dezbatere în Marea Britanie. În sondajul YouGov, 69% dintre britanici spun că imigrația din ultimii zece ani a fost prea mare, un nivel foarte apropiat de cel înregistrat în 2016, când procentul era de 70%.

România, în topul „nedoriților”

România ocupă locul cinci în topul țărilor cu imigranți nedoriți de britanici, la egalitate cu Israel. Înaintea țării noastre se află Rusia, Pakistan și Nigeria.

Sondajul arată că doar 29% dintre cei chestionați cred că trebuie să fie primiți români, dar într-un număr mai mic decât cel actual. La acest capitol, românii ocupă prima poziție a clasamentului cu indienii.

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În schimb, 22% dintre britanici cred că poate fi păstrat numărul actual de imigranți români, iar 7% spun că numărul poate fi crescut, în timp ce 18% spun că nu mai doresc deloc români în țară.

Imigrația, văzută tot mai critic

Sondajul YouGov arată că schimbarea atitudinii față de imigrație nu se limitează la o anumită naționalitate. În 2026, 43% dintre britanici spun că imigrația a fost în principal rea pentru Marea Britanie, față de 33% în 2016.

Totodată, doar 21% consideră că imigrația a fost în principal benefică pentru țară, în timp ce 29% spun că aceasta a avut atât efecte pozitive, cât și negative.

Cu toate acestea, britanicii acceptă mult mai ușor imigranții irlandezi, canadieni, australieni, suedezi, germani și japonezi. Mai sus în clasament decât românii se află și cei din țări precum Africa de Sud, Mexic, Thailanda și China.

Ce contează pentru britanici atunci când vine vorba despre imigranți

Sondajul arată că britanicii nu se uită doar la numărul persoanelor care vin în țară, ci și la caracteristicile acestora.

94% dintre respondenți consideră important ca autoritățile să țină cont dacă un imigrant are condamnări pentru infracțiuni grave sau violente. Cunoașterea limbii engleze este considerată importantă de 86%, iar competențele profesionale în domenii în care există deficit de forță de muncă sunt importante pentru 87% dintre britanici.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: Marea Britanie, romani, imigranti,

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