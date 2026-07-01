Miliardarul chinez autoexilat Guo Wengui, un apropiat al președintelui Donald Trump, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în SUA, după ce a furat peste un miliard de dolari de la investitori din toată lumea.

Guo Wengui era un asociat al fostului consilier al lui Trump, Steve Bannon, alături de care a cofondat o mișcare ce urmărea răsturnarea guvernului chinez, scrie Deutsche Welle.

Un juriu din New York l-a găsit vinovat pe Guo Wengui de multiple infracțiuni, inclusiv fraudă și spălare de bani, un judecător federal american afirmând că schema a afectat sute de persoane din întreaga lume.

Cine este Guo Wengui?

Magnatul imobiliar Guo Wengui este cunoscut și sub numele de Miles Guo sau Ho Wan Kwok. După ce s-a confruntat cu acuzații de fraudă în țara sa natală, a fugit din China și s-a stabilit în SUA în 2015.

Autoritățile chineze l-au acuzat, de asemenea, de viol, răpire, dare de mită și alte infracțiuni. Guo a negat aceste acuzații.

În SUA, el a devenit un critic vocal al Partidului Comunist Chinez (PCC) și un aliat al strategului politic conservator și fost consilier al lui Trump, Steve Bannon.

În iunie 2020, Bannon și Guo au anunțat lansarea unei mișcări politice comune numite „Noul Stat Federal al Chinei”, descriind-o drept un grup de lobby care avea ca scop declarat răsturnarea actualului guvern chinez.

Totuși, Bannon a fost arestat în august 2020, la bordul iahtului lui Guo, sub acuzația de deturnare de fonduri legate de un proiect de construire a zidului de la graniță – o promisiune cheie a campaniei electorale din 2016 a președintelui american Donald Trump.

Deși Bannon a primit o grațiere federală din partea lui Trump înainte de încheierea primului său mandat, fostul bancher de pe Wall Street a pledat vinovat la acuzații similare într-un proces la nivel statal, în 2025. Bannon a primit o condamnare cu suspendare pe o perioadă de trei ani, ceea ce înseamnă că nu va executa o pedeapsă cu închisoarea, conform termenilor acordului său de recunoaștere a vinovăției.

Guo era, de asemenea, membru al clubului de golf Mar-a-Lago din Florida, deținut de Trump. În 2023, Biroul Federal de Investigații (FBI) l-a arestat pe miliardar la New York.

”Am venit în SUA ca să distrug Partidul Comunist Chinez”

Judecătoarea districtuală americană Analisa Torres a declarat că Guo a „profitat de cei care doreau să aducă democrația în China” doar pentru a-și finanța stilul de viață extravagant.

Judecătoarea a dispus ca Guo să plătească 889 de milioane de dolari cu titlu de restituire. Procurorii au afirmat că schema de fraudă a dus la ruinarea a sute de investitori din întreaga lume, în perioada 2018–2023.

Guo a negat orice abatere, iar avocații săi au susținut că acesta a fost vizat de autoritățile chineze. „Motivul pentru care am venit în SUA a fost să distrug PCC”, a declarat el în instanță.

Fosta sa colaboratoare, Yvette Wang, a fost condamnată anul trecut la 10 ani de închisoare pentru rolul său în această schemă.

Începând cu 2018, procurorii spun că Wengui Guo a prezentat oportunități financiare în videoclipurile online în limba mandarină, oferind investiții în compania sa de media, o presupusă asociere în criptomonede și un program de împrumuturi pentru ferme, precum și calitatea de membru la ceea ce a fost catalogat drept un club exclusiv care oferă servicii de concierge.

Procurorii au spus că Guo a furat din fondurile astfel obținute pentru a cumpăra un conac în New Jersey, un iaht, mai multe mașini de lux și alte obiecte extravagante, inclusiv două saltele de 36.000 de dolari.