Mii de unguri au sărbătorit în stradă victoria lui Peter Magyar, în Budapesta | VIDEO

Alegerile, care au înregistrat o prezenţă record de 80% conform datelor preliminare, au pus capăt celor 16 ani de guvernare ai prim-ministrului de dreapta Viktor Orban, iar pentru maghiarii care au sărbătorit şi au fluturat steaguri în capitală, acest lucru a însemnat votul pentru orientarea europeană a ţării şi restabilirea democraţiei, erodată de Orban şi guvernul său începând din 2010.

Celebrul Pod cu Lanţuri din Budapesta a fost iluminat în culorile naţionale ale Ungariei, iar de-a lungul malului Dunării zeci de mii de oameni au sărbătorit, fluturând steagul naţional şi steagurile Uniunii Europene, iar unii au ciocnit pahare cu şampanie în pahare de hârtie.

„Mă simt extraordinar! Chiar extraordinar! Adică, nu m-am gândit niciodată că asta se va întâmpla cu adevărat. M-am rugat pentru asta timp de 16 ani, aşa că sunt foarte fericită”, a spus Szilvia, o susţinătoare a partidului Tisza, în timp ce oamenii urmăreau discursul de victorie al liderului opoziţiei, Peter Magyar.