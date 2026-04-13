Mii de unguri au sărbătorit în stradă victoria lui Peter Magyar, în Budapesta | VIDEO

Alegeri Ungaria 2026. Liderul opoziției, Peter Magyar: ”Viktor Orbán ne-a felicitat pentru victorie la telefon”
Stiri externe
Tineri ungaria
Getty

Budapesta s-a transformat într-o arenă de petrecere până în primele ore ale zilei de luni, oamenii dansând în faţa barurilor şi maşinile claxonând, în timp ce susţinătorii partidului de opoziţie Tisza sărbătoreau victoria.

autor
Lorena Mihăilă

Alegerile, care au înregistrat o prezenţă record de 80% conform datelor preliminare, au pus capăt celor 16 ani de guvernare ai prim-ministrului de dreapta Viktor Orban, iar pentru maghiarii care au sărbătorit şi au fluturat steaguri în capitală, acest lucru a însemnat votul pentru orientarea europeană a ţării şi restabilirea democraţiei, erodată de Orban şi guvernul său începând din 2010.

Celebrul Pod cu Lanţuri din Budapesta a fost iluminat în culorile naţionale ale Ungariei, iar de-a lungul malului Dunării zeci de mii de oameni au sărbătorit, fluturând steagul naţional şi steagurile Uniunii Europene, iar unii au ciocnit pahare cu şampanie în pahare de hârtie.

„Mă simt extraordinar! Chiar extraordinar! Adică, nu m-am gândit niciodată că asta se va întâmpla cu adevărat. M-am rugat pentru asta timp de 16 ani, aşa că sunt foarte fericită”, a spus Szilvia, o susţinătoare a partidului Tisza, în timp ce oamenii urmăreau discursul de victorie al liderului opoziţiei, Peter Magyar.

În metrou au izbucnit scandări şi cântece, oamenii strigând „s-a terminat”. Alţi susţinători ai partidului Tisza au sărbătorit la o petrecere rave în faţa clădirii emblematice a parlamentului.

„Este o mare sărbătoare. Sunt foarte fericit. Aşteptam acest moment de ceva vreme. Şi sper că noua conducere, noul prim-ministru, va fi cu adevărat un prim-ministru al tuturor maghiarilor, aşa cum a spus el”, a declarat Sandor Zoletnik, un susţinător al lui Tisza.

„Incredibil!” „Nu pot descrie ce simt!” „Suntem atât de fericiţi că Orban a plecat în sfârşit.” „Nu credeam că se va schimba ceva”, strigau un grup de tineri, îmbrăţişându-se şi sărind de bucurie. „Aşadar, în sfârşit, după cel puţin 16 ani, simţim că există o speranţă. Simţim că există speranţa că Ungaria poate începe să meargă în direcţia corectă”, a spus unul dintre ei. Partidul Fidesz al lui Orban a avut cel mai scăzut nivel de susţinere în rândul tinerei generaţii.

Fidesz, lansat iniţial ca mişcare de tineret de opoziţie la sfârşitul anilor 1980, este susţinut de doar 8% dintre alegătorii cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani, potrivit unui sondaj realizat de institutul Median, sau de 22% în grupa de vârstă mai largă, de la 18 la 39 de ani, conform Zavecz Research.

Traficul a fost blocat pe unele dintre bulevardele principale, deoarece mulţimile din faţa barurilor au ieşit în stradă şi oamenii fluturau steaguri naţionale, oprind maşinile. Sute de oameni se plimbau pe podurile care traversează Dunărea, mult după miezul nopţii.

Sursa: News.ro

Etichete: budapesta, alegeri, Ungaria,

Dată publicare:

Citește și...
Știri Actuale
Stiri externe
Știri Actuale
Recomandări
Stiri externe
Romania, te iubesc!
Stiri externe
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Aprilie 2026

30:00

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Oamenii sunt lumina

42:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Aprilie 2026

01:43:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

