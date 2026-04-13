Primul fecior care iese la arăt în acel an este fugărit de alți tineri, pe un deal. Goana începe imediat după slujba de la biserică.

Sătenii din Sânmihaiu de Pădure își dau întâlnire pe un câmp în prima zi de Paște, unde iau parte la fugăritul "Pogăniciului" - cel mai harnic agricultor. Înainte de cursă, flăcăii își dau jos straiele populare.

Moldovan Lucas, pogănici: ”Dacă mă prinde trebuie să mă arunce în apă, dacă nu mă prinde, trebuie să mă înconjoare cu ouă roșii. E o tradiție care ne unește”.

Imediat ce se dezgheață pământul, băieţii se urmăresc între ei, să vadă cine iese primul la arăt.

Maria Bucin Crișan, localnică: ”Care ieșea cel mai repede primăvara, ăla era vrednic și la paste îl sărbătoreau. Ei dar trebuia să-l probeze și după cum era bun de fugă , nu numai de lucru”.

Localnică: ”Este un obicei străvechi care aduce împreună atât tinerii cât și bătrânii din sat , primul care iese la arăt acela este pogănici, acestă tradiție ține vie inima satului”.

Localnic: ”Am fost de două ori pogănici acum patru ani și acum opt ani, dar nu au reușit. Cu cât alergi mai mult, cu atât nu te pot prinde. Este foarte bine că se păsterază tradiția, având în vedere, nu în foarte multe localități din românia este așa tradiție și păcat să se piardă. Acum cât mai ține și la noi în sat că și la noi sunt puțini copii”.

Anul acesta, Pogăniciul a fost mai rapid și s-a urcat în turla bisericii, unde a tras clopotele. La final, a fost înconjurat cu ouă de Paște.