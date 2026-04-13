Așa a arătat în weekend centrul expozițional din Bremen - plin de oameni curioși să afle detalii despre servicii funerare personalizate sau diverse soluții digitale pentru slujba de îmormântare.

Târgul numit sugestiv „Viață și Moarte" le-a propus vizitatorilor să privească moartea nu ca pe un final, ci ca pe o parte firească a vieții, pentru care ne putem pregăti din timp.

În contrast cu gravitatea subiectului, atmosfera nu a fost deloc apăsătoare – dimpotrivă. Organizatorii au creat un spațiu prietenos, unde oamenii au putut discuta liber despre sfârșitul vieții și au descoperit diverse soluții moderne de organizare a funeraliilor.

Unii chiar au testat sicriele expuse. Târgul este organizat anual în Germania din 2009.