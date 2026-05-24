”Vrem vecini, nu turiști”. Mii de oameni au protestat în capitala Spaniei față de creșterea costurilor locuințelor

Criza locuințelor din Spania reprezintă una dintre principalele puncte slabe politice ale prim-ministrului socialist Pedro Sánchez în perspectiva alegerilor din 2027, notează Associated Press.

Țara are o puternică tradiție a proprietății imobiliare și o ofertă redusă de locuințe sociale de închiriat, în timp ce chiriile au crescut din cauza cererii sporite, determinată, printre altele, de turism și de creșterea populației legată de imigrație, afirmă analiștii.

Protestatarii au scandat lozinci și au afișat pancarte prin care își subliniau dreptul la locuință. „Vrem vecini, nu turiști”, se putea citi pe una dintre pancarte.

Marșul are loc la o zi după ce zeci de mii de oameni au protestat la Madrid împotriva lui Sánchez, pe fondul tensiunilor politice și al criticilor crescânde legate de acuzațiile de corupție și de nemulțumirea față de guvern.