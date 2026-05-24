”Vrem vecini, nu turiști”. Mii de oameni au protestat în capitala Spaniei față de creșterea costurilor locuințelor

Mii de oameni s-au adunat duminică în centrul Madridului, pentru a protesta față de creșterea vertiginoasă a prețurilor locuințelor, care elimină mulți spanioli de pe piața imobiliară, în ciuda recentei perioade de prosperitate economică a Spaniei.

Cristian Matei

Criza locuințelor din Spania reprezintă una dintre principalele puncte slabe politice ale prim-ministrului socialist Pedro Sánchez în perspectiva alegerilor din 2027, notează Associated Press.

Țara are o puternică tradiție a proprietății imobiliare și o ofertă redusă de locuințe sociale de închiriat, în timp ce chiriile au crescut din cauza cererii sporite, determinată, printre altele, de turism și de creșterea populației legată de imigrație, afirmă analiștii.

Protestatarii au scandat lozinci și au afișat pancarte prin care își subliniau dreptul la locuință. „Vrem vecini, nu turiști”, se putea citi pe una dintre pancarte.

Marșul are loc la o zi după ce zeci de mii de oameni au protestat la Madrid împotriva lui Sánchez, pe fondul tensiunilor politice și al criticilor crescânde legate de acuzațiile de corupție și de nemulțumirea față de guvern.

Achiziționarea unei locuințe în Spania a devenit inaccesibilă pentru mulți, presiunile pieței și speculațiile determinând creșterea prețurilor, în special în marile orașe și în zonele de coastă.

Luna trecută, guvernul spaniol a adoptat un plan amplu în valoare de 7 miliarde de euro (8,23 miliarde de dolari) pentru a construi mai multe locuințe sociale în următorii patru ani și pentru a oferi ajutor tinerilor chiriași și cumpărătorilor de locuințe, care se numără printre cei mai afectați de costurile ridicate ale chiriei și ale locuințelor.

Un decret separat care ar fi prelungit înghețarea temporară a chiriei nu a fost adoptat de Parlament, expunând guvernul Sánchez, pe termen scurt, la o nemulțumire și mai mare legată de locuințe.

În ultimii ani, spaniolii au ieșit în stradă în numeroase demonstrații în toată țara pentru a protesta împotriva costurilor ridicate ale chiriei și locuințelor. Una dintre principalele cereri este ca guvernul să ia măsuri mai dure împotriva închirierilor turistice care s-au înmulțit în centrele orașelor din toată Spania, care a primit un număr record de 97 de milioane de vizitatori internaționali anul trecut.

Costurile locuințelor au crescut cu aproape 13% față de aceeași perioadă a anului trecut la sfârșitul anului 2025, potrivit agenției de statistică a UE, Eurostat.

Banca Spaniei estimează că această țară din sudul Europei, cu o populație de 50 de milioane de locuitori, are un deficit de 700.000 de locuințe, comparând cererea cu ritmul construcțiilor noi.

Sursa: Associated Press

