Organizația Mondială a Sănătății a transmis că sunt confirmate până în prezent 11 cazuri, iar trei persoane de pe vasul de croazieră au decedat.

Pasagerul la care s-a confirmat noul caz de hantavirus se afla în carantină într-un spital militar din Madrid, unde sunt internați și alți 13 cetățeni spanioli evacuați duminică — toți având rezultate negative la testul pentru virus.

După finalizarea evacuării tuturor pasagerilor și a multor membri ai echipajului, nava MV Hondius se îndreaptă acum spre Țările de Jos, unde va fi curățată și dezinfectată.

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, care se afla la Madrid, a declarat că toate cele 11 cazuri confirmate sunt în rândul pasagerilor sau al echipajului navei de croazieră MV Hondius, inclusiv cele trei persoane care au decedat. Nouă dintre cele 11 cazuri au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul Andes.

„Aceste cifre s-au modificat puțin în ultima săptămână datorită eforturilor guvernelor mai multor țări și ale partenerilor”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, potrivit Associated Press.

„În acest moment, nu există semne care să indice începutul unei epidemii mai ample”, a adăugat el, „dar, desigur, situația s-ar putea schimba și, având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este posibil să vedem mai multe cazuri în următoarele săptămâni.”

Între timp, 12 membri ai personalului unui spital olandez unde este tratat un pacient cu hantavirus au fost puși în carantină după ce au manipulat incorect fluide corporale.

Într-un spital din Paris, o femeie franceză evacuată de pe nava afectată a rămas la terapie intensivă, în stare stabilă. Guvernul francez a organizat marți două noi ședințe de urgență privind hantavirusul, a declarat prim-ministrul.

Autoritățile sanitare afirmă că este prima epidemie de hantavirus pe o navă de croazieră. Deși nu există un tratament sau un vaccin pentru hantavirus, OMS afirmă că depistarea și tratarea timpurie îmbunătățesc ratele de supraviețuire.

Evacuarea navei MV Hondius s-a încheiat

Un total de 87 de pasageri și 35 de membri ai echipajului au fost conduși de pe navă la țărmul insulei Tenerife de către personalul echipat cu costume de protecție integrală și măști de oxigen, într-o operațiune atent coordonată, care s-a încheiat luni seara.

Ceilalți membri ai echipajului au încărcat provizii și au pornit spre orașul portuar olandez Rotterdam, a declarat operatorul navei, Oceanwide Expeditions.

Două aeronave au sosit peste noapte în orașul Eindhoven, din sudul Olandei. Prima transporta 19 membri ai echipajului navei și trei medici. Cetățenii olandezi au fost duși acasă pentru a fi plasați în carantină, iar ceilalți, inclusiv 17 membri ai echipajului din Filipine, au fost trimiși la o unitate de carantină înființată de autoritățile sanitare olandeze.

Un al doilea avion a aterizat mai târziu la Eindhoven, închiriat de autoritățile australiene și transportând șase pasageri de pe Hondius — patru australieni, o persoană din Noua Zeelandă și un cetățean britanic care locuiește în Australia, potrivit Ministerului de Externe olandez. Acesta a declarat că pasagerii vor rămâne în carantină în apropierea aeroportului și își vor continua călătoria spre Australia „cât mai curând posibil”. Autoritățile australiene nu au răspuns imediat la o solicitare de detalii suplimentare.

Hantavirusul se răspândește de obicei prin excrementele rozătoarelor și nu se transmite ușor între oameni.

Însă virusul Andes, detectat în cadrul focarului de pe nava de croazieră, se poate răspândi între oameni în cazuri rare. Simptomele — care pot include febră, frisoane și dureri musculare — apar de obicei între una și opt săptămâni după expunere.

Directorul general al OMS, Tedros, a recomandat ca pasagerii care se întorc să rămână în carantină, fie la domiciliu, fie în alte facilități, timp de 42 de zile. El a adăugat că OMS nu poate impune respectarea recomandărilor sale și că diferite țări pot gestiona monitorizarea pasagerilor fără simptome în moduri diferite.

Personalul unui spital olandez, pus în carantină

Doisprezece angajați ai unui spital olandez, unde este internat un pasager de pe nava Hondius, trebuie să stea în carantină timp de șase săptămâni după ce au manipulat în mod necorespunzător fluide corporale, a anunțat Centrul Medical Universitar Radboud într-un comunicat emis luni seara.

„Riscul de infectare este scăzut”, a precizat spitalul, dar a impus celor doisprezece angajați să intre în carantină preventivă ca „măsură de precauție”.

Spitalul din orașul Nijmegen, situat în estul țării, a primit un pasager de pe unul dintre zborurile de evacuare care au aterizat în Olanda, iar persoana respectivă a fost testată pozitiv pentru hantavirus.

Sângele și urina pacientului ar fi trebuit manipulate „conform unei proceduri mai stricte”, a declarat spitalul.