Sâmbătă dimineaţă, temperatura în Kiev era de minus 12 grade Celsius.

Rusia a lansat, sâmbătă dimineaţa, atacuri asupra celor mai mari două oraşe din Ucraina, soldate cu cel puţin un mort şi alte 15 persoane rănite în capitala Kiev şi în Harkov, în nord-estul ţării.

Pe de altă parte, în Emiratele Arabe Unite continuă - pentru a doua zi la rând - discuțiile menite să oprească războiul din Ucraina. În premieră de la începutul conflictului, stau în aceeași încăpere reprezentanți ai Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite.

