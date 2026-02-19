Inima care a ajuns la el, nu a fost transportată în condiții optime. În timp ce Tomasso este conectat la aparate, medicii urmează să decidă dacă este eligibil pentru un nou transplant. Iar mama lui se roagă pentru un miracol:

Mamă: „Este micul meu luptător. Fiul meu este un copil foarte sociabil, cu multă poftă de viață. Dulce, frumos.

Reporter: Un luptător, aveți și un tatuaj...

Mamă: „Da, luptătorul meu.”

Avocații familiei au difuzat imagini cu bebelușul Tommaso jucându-se cu mama lui înainte de operație, într-un spital din Napoli.

Inima donatorului, un alt bebeluș care s-a înecat, a fost prelevată la un spital din Bolzano. Și, în decembrie, a fost adusă la spitalul din Napoli. Însă, în timpul transportului a fost ținută, se pare, într-un recipient neadecvat, în contact direct cu gheața carbonică, ceea ce a dus la leziuni severe ale țesuturilor. Cutia nu avea nici un termometru care să alerteze echipa medicală asupra temperaturii scăzute.

Transplantul a avut loc, dar micul Tommaso, care are puțin peste doi ani, a trebuit să fie conectat la aparatele de menținere a vieții imediat după intervenție.

Patrizia Mercolino: „Nu putea alerga, avea problema lui, cardiomiopatie dilatativă, urma un tratament. Eu încercam pe cât posibil să-i ofer o viață normală, cu toate medicamentele, terapiile și controalele. Dar dorința lui de a trăi venea de la el.”

Acum, Tommaso se află într-o „stare stabilă, dar critică” - potrivit spitalului unde este tratat. Cu cât copilul rămâne mai mult pe aparatele de suport vital, cu atât complicațiile asupra plămânilor, ficatului și rinichilor pot fi mai grave.

Mama a făcut apel chiar și la papa Francisc pentru ajutor în găsirea unui nou organ pentru fiul ei.

„Trebuie să clarificăm absolut ce s-a întâmplat Datorăm acest lucru copilului, familiei, dar și tuturor italienilor” a declarat ministrul sănătății, Orazio Schillaci.

Procurorii au deschis o anchetă asupra incidentului, iar șase medici au fost puși sub investigație oficială.