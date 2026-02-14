Salvarea a cinci persoane vine de această dată de la Iași, unde au fost prelevate organele de la o femeie de 37 de ani, aflată în moarte cerebrală în urma unei hemoragii cerebrale. Soțul acesteia a luat decizia de a dona organele pentru a ajuta mai mulți pacienți.

Rinichii rămân la Iași, inima va fi transportată cu elicopterul la Târgu Mureș, iar plămânii și ficatul vor ajunge în București, tot cu elicopterul, la sediul IGAV Băneasa.

Este o zi importantă pentru transplantul din România. Va fi efectuat al patrulea transplant de cord din acest an și primul transplant de plămâni după aproape doi ani. În ceea ce privește ficatul, echipele medicale din București urmează să stabilească dacă va fi transplantat la Institutul Fundeni sau la Grigore Alexandrescu.

Anul acesta au fost realizate 31 de transplanturi cu organe de la donatori aflați în moarte cerebrală, ceea ce înseamnă 31 de vieți salvate. Donarea de organe este extrem de importantă, iar prelevarea se face de la pacienți care nu mai au nicio șansă să își revină. Moartea cerebrală înseamnă practic moartea creierului, iar chiar dacă celelalte organe sunt funcționale, pacientul nu se mai poate trezi.