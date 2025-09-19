MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web

19-09-2025 | 07:29
sediul MI6
Serviciul britanic de informații externe MI6 a lansat o nouă platformă online securizată, „Silent Courier”, prin care își propune să recruteze agenți din întreaga lume, inclusiv din Rusia, a anunțat Ministerul de Externe de la Londra.

Platforma, accesibilă de vineri prin dark web, oferă un canal criptat pentru transmiterea de informații sensibile legate de terorism, instabilitate globală sau activități ale serviciilor de informații ostile, relatează Sky News.

„Pe măsură ce lumea se schimbă și amenințările se înmulțesc, trebuie să ne asigurăm că Regatul Unit rămâne mereu cu un pas înaintea adversarilor noștri”, a declarat Yvette Cooper, ministrul britanic de Externe.

Putin contra Europei: agenți de sacrificiu, sabotaje, crime
Utilizatorii platformei vor avea la dispoziție instrucțiuni detaliate privind securizarea conexiunii, inclusiv recomandări pentru utilizarea unui VPN de încredere și a unor dispozitive care nu pot fi asociate cu identitatea lor. Ghidurile vor fi disponibile pe canalul YouTube oficial al MI6.

Mai multe detalii, pe Spot Media.

