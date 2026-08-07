Motivul, nu a avertizat publicul cu privire la pericolele pe care platformele sale le prezintă pentru copii. Judecătorul a declarat că gigantul rețelelor sociale reprezintă o „pacoste publică" comparabilă cu poluarea aerului.

Meta trebuie să vireze banii într-un fond destinat compensațiilor. Hotărârea se adaugă amenzii de 375 de milioane de dolari pe care Meta fusese deja obligată să o plătească, în acest caz ridicând totalul la 942 de milioane de dolari. Meta, companie care deține și operează Instagram, Facebook, WhatsApp și Threads a transmis că va contesta decizia.