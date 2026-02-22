El a îndemnat administraţia preşedintelui american Donald Trump să trateze toate statele în mod egal, înaintea unei vizite planificate în Washington, relatează Reuters.

”Vreau să îi spun preşedintelui SUA, Donald Trump, că nu vrem un nou Război Rece. Nu vrem să intervenim în nicio altă ţară, vrem ca toate ţările să fie tratate egal.”, a spus Lula în cadrul unei conferinţe de presă la New Delhi, la finalul unei vizite de trei zile în India.

Lula, care a spus că se aşteaptă să se întâlnească cu Trump în prima săptămână a lunii martie, a precizat că agenda discuţiilor va include comerţul, imigraţia, investiţiile şi parteneriatele universitare.

Liderul sud-american de stânga a avut opinii divergente faţă de Trump în numeroase domenii, de la tarifele impuse de administraţia republicană până la conflictul din Gaza, confiscarea de către SUA a unor active ale preşedintelui venezuelean Maduro şi politica promovată de Trump sub numele ”Board of Peace”.

Lula a refuzat să comenteze decizia Curţii Supreme a Statelor Unite de vineri, care a anulat o mare parte dintre tarifele impuse de Trump asupra bunurilor importate la nivel global, tarife pe care Trump a spus ulterior că le va înlocui cu impozite de 15% în baza unei alte legi.

Totuşi, Lula a adăugat: „Cred că relaţiile dintre SUA şi Brazilia se vor afla într-o poziţie mai bună.”