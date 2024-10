Un cioban din Germania crește 21 de berbeci homosexuali, pentru a-i salva de la moarte

Asta nu este, însă, o veste prea bună pentru ei. Dacă nu contribuie la continuarea speciei, sfârșesc în carmangerii. Doar că un cioban din Germania a venit cu o idee. El le-a găsit un nou scop în viață acestor exemplare și le-a salvat, astfel, de la o moarte sigură.

21 de berbeci homosexuali a adus, laolaltă, un crescător de oi din regiunea germană Rinul de Nord - Westfalia. În mod normal, astfel de exemplare nu trăiesc prea mult, fiindcă nu contribuie la perpetuarea speciei. Pentru a nu ajunge în galantare, acestea primesc o nouă misiune în viață: sunt crescute pentru... lână.

Michael Stücke, cioban: „Lâna poate fi folosită pentru a crea diverse alte produse grozave, cum ar fi peticele care sunt acum prinse pe șepci, cu un logo drăguț sau un mesaj pe ele. Sau chiar șireturile care pot fi făcute din ea până acum. Turma include în prezent 21 de berbeci. În acest moment, se pot face aceste așa-numite „mărunțișuri” din lână. Lâna este suficientă pentru asta”.

Zvonul despre mica turmă de berbeci s-a răspândit rapid în Germania. Așa a apărut brandul „Rainbow Wool” - „Lâna Curcubeu”, sub care sunt comercializate produsele create aici. În proiect s-a implicat și vocalistul trupei Tokio Hotel, Bill Kaulitz, care a devenit imaginea brandului.

Bill Kaulitz, cântăreț - Tokio Hotel: „Mi-a plăcut și mi-a mers direct la inimă. M-am gândit că este o idee incredibil de frumoasă.”

Danny Reinke, fashion designer din Berlin: „A fost, desigur, și o mică provocare, pentru că atunci când e vorba de lână, mulți oameni se gândesc doar la șosetele bunicii și noi am vrut să contracarăm asta în mod deliberat și apoi am dezvoltat acest look manifest pentru Bill sau împreună cu Bill.”

Fondurile obținute merg către proiecte ale minorităților sexuale. Singurii care nu sunt deloc entuziasmați sunt, bineînțeles... berbecii, care habar nu au cât de norocoși sunt că pot să-și ducă viața mai departe.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: