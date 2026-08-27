Această declarație vine în contextul în care SUA își orientează prioritățile strategice către emisfera vestică și Asia, transmite agenția EFE, preluată de Agerpres.

În cadrul unei apariții publice alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, oficialul american a salutat eforturile depuse de aliații europeni în ultimii ani, atât în ceea ce privește asumarea unui rol mai mare în propria apărare convențională, cât și prin sprijinul constant acordat Ucrainei.

Mai departe, Elbridge Colby a transmis un mesaj clar partenerilor: mai există multe aspecte de rezolvat înainte de a se putea discuta despre eventualele reduceri ale prezenței trupelor americane pe continent.

„Să ne uităm la unele dintre lucruri precum accesul, găzduirea, survolul. Ei bine, există o mulţime de lucruri bune, dar există unele lucruri pe care trebuie să le rezolvăm pentru a avea sens să continuăm”, a declarat Colby la sediul NATO, precizând, potrivit Reuters, că vizita sa se desfășoară într-un spirit de consultare.

De aceeași părere este și secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a subliniat că reuniunea de joi de la Bruxelles demonstrează faptul că Statele Unite se consultă activ cu aliații în ceea ce privește poziționarea forțelor lor în Europa.