Atacurile iraniene au eliminat 17% din capacitatea de export a gazului natural lichefiat a Qatarului, provocând pierderi estimate la 20 de miliarde de dolari.

În același timp, când a primit-o pe șefa guvernului japonez la Casa Albă, Donald Trump a declarat că nu există planuri pentru trimiterea trupelor americane la sol în Iran.

În urmă cu puțin timp, resturile de la o rachetă interceptată au lovit rafinăria din Haifa care procesează cam 60 la suta din producția de carburant a Israelului.

Rachetele și dronele iraniene au lovit în partea deținută de Qatar a câmpului de gaze naturale. Incendii de proporții au provocat daune extinse la complexul industrial Ras Laffan, care prelucrează aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu gaze naturale. Nu au fost însă victime.

Și Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și distrus mai multe rachete balistice lansate către Riad și a dejucat o tentativă de atac cu drone asupra unei instalații de gaze din estul țării.

Președintele Trump a abordat această escaladare într-o amplă postare pe rețeaua lui de comunicare. Trump a susținut că Statele Unite nu au știut despre atacul inițial al Israelului, adăugând că Qatarul nu a fost implicat.

Reporter: Ați vorbit cu premierul Netanyahu despre atacurile asupra câmpurilor de gaze naturale?

Donald Trump, președintele SUA: „Da, am vorbit, i-am spus: nu face asta! Dar nu am discutat în detaliu, suntem independenți, ne înțelegem foarte bine, acționăm coordonat, dar din când în când el mai face câte ceva ce mie nu-mi convine...Nu, nu trimit trupe nicăieri. Dacă aş face-o, cu siguranţă nu v-aş spune, dar nu trimit trupe”.

Dar - a continuat Trump - represaliile Iranului asupra vecinilor din Golf sunt nejustificate și nedrepte. Și a amenințat că alte atacuri asupra unor națiuni „nevinovate”, precum Qatarul, ar determina Statele Unite să distrugă „în totalitate” câmpul de gaze South Pars, controlat de Iran. Cu sau fără sprijinul Israelului.

Sally Lockwood, Sky News: „Acesta este un război al energiei, nu doar un război militar. Țările din Golf sunt complet furioase”.

Mohammed bin Abdurrahman Al-Thani, premierul Qatarului: „Atacul de la Ras Laffan este o foarte periculoasă escaladare din partea iranienilor”.

Prințul Faisal bin Farhan, ministrul de externe al Arabiei Saudite: „Să ataci Riadul, în timp ce mai mulți diplomați se află la întâlniri, nu poate fi considerată o coincidență. Iranul nu crede în dialogul cu vecinii săi. Încearcă să își preseze vecinii. Regatul nu va ceda presiunilor. Dimpotrivă, această presiune se va întoarce împotriva Iranului”.

Desigur, lovirea infrastructurii energetice în țările Golfului este o escaladare semnificativă și le-ar putea atrage în conflict. Cred că e mult mai greu acum pentru țări ca Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite să rămână neutre.

Iranienii au atacat cu drone și două rafinării din Kuwait. Iar în Golful Persic, o altă navă a luat foc în apropierea coastei Emiratelor Arabe Unite și alta a suferit avarii de la un atac, în apropiere de Qatar, lângă strâmtoarea Ormuz.

Atât timp cât continuă războiul, Uniunea Europeană NU va ajuta la deblocarea strâmtorii Ormuz, a transmis cancelarul Germaniei.