Mercenarii români din Congo, în drum spre casă, după ce au fost preluați de armata din Rwanda: „Este o mare uşurare”

Goma, cel mai mare oraş din estul Congo, a fost capturat de gruparea M23 la începutul acestei săptămâni. Mercenarii, rămăşiţele armatei congoleze şi miliţiile sale aliate au fost încolţiţi înspre lacul Kivu şi graniţa cu Rwanda. Neavând unde să se retragă, mercenarii s-au predat trupelor de menţinere a păcii ale Organizaţiei Naţiunilor Unite din Goma, care au aranjat apoi întoarcerea lor acasă prin Rwanda vecină.

„Suntem doar uşuraţi pentru că putem merge în sfârşit acasă. Este o mare uşurare”, a mărturisit unul dintre mercenari, un român care se afla în Goma de aproape doi ani. „Goma este devastat din cauza războiului dintre rwandezi şi congolezi”, a declarat el pentru Reuters în timp ce trecea graniţa spre Rwanda. A refuzat să îşi dea numele, precizează Reuters.

La punctul de trecere a frontierei dintre Goma şi Gisenyi, localitatea de peste graniţă din Rwanda, reporterii Reuters au văzut zeci de bărbaţi stând la coadă pentru a fi percheziţionaţi de poliţie şi pentru ca bagajele lor să fie examinate de câini de urmă.

