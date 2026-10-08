Teddy Young, 24 de ani, din Bedfordshire, a fost acuzat de infracțiuni prevăzute de Legea Securității Naționale (NSA), inclusiv o acuzație de obținere a unor informații protejate care ar putea aduce beneficii unei puteri străine anonime, conform BBC.

El a fost reținut în arest preventiv și urmează să se prezinte joi la Curtea de Magistrați din Westminster.

„Acestea sunt acuzații foarte grave împotriva unui membru activ al forțelor armate”, a declarat Helen Flanagan, șefa Poliției Antiteroriste din Londra.

Young a fost arestat marți la domiciliul său din Bedfordshire.

Acuzațiile acoperă o perioadă cuprinsă între 26 noiembrie 2024 și 21 mai 2025.

Ele susțin un comportament „în pregătirea comiterii unei infracțiuni de divulgare a informațiilor protejate” contrar legii.

În plus, se crede că militarul „a obținut, copiat, înregistrat sau reținut informații protejate, intenționând ca conduita să aducă beneficii unei puteri străine, știind sau ținând cont de alte aspecte pe care ar trebui să le cunoască în mod rezonabil că ar fi dăunător siguranței sau intereselor Regatului Unit”.

„Am lucrat extrem de strâns cu colegii operaționali relevanți din cadrul Ministerului Apărării pe măsură ce investigația noastră a avansat, pentru a ne asigura că pot fi luate măsuri adecvate pentru a reduce orice riscuri potențiale legate de această chestiune.”, a adăugat Flanagan

„Deoarece procedurile legale sunt în desfășurare, ar fi nepotrivit să se comenteze suplimentar în această etapă”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Marinei Regale a confirmat că un membru al serviciului a fost acuzat.

Și pe teritoriul României a fost prins un spion de origine rusă. În luna septembrie, Ivan Kuțenco, de 40 de ani, a fost prins pe teritoriul României, fiind filat pas cu pas de ofițerii SRI încă din februarie 2026.