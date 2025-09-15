România învinge El Salvador cu 3-1 în Cupa Davis. Meciul decisiv, câștigat de Radu David Țurcanu, în vârstă de 16 ani

Tenismanul Radu David Ţurcanu a adus victoria echipei României, 3-1 cu El Salvador, în primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis, după ce l-a învins pe Cesar Cruz cu 7-6 (7/5), 6-3, duminică, la Santa Tecla.

Echipa României a învins El Salvador, scor general 3-1, în Santa Tecla, şi va evolua în play-off-urile Grupei Mondiale I.

Ţurcanu (19 ani, 660 ATP), debutant în echipa României cu prilejul acestei întâlniri, s-a impus după o oră şi 48 de minute de joc efectiv. Meciul fusese întrerupt la 15-0 pentru român în setul secund, dar a fost reluat după circa o oră.

S-a jucat, parţial, şi ultimul meci de simplu, suspendat la scorul de 6-4, 3-0 în favoarea lui Gabriel Gheţu, contra lui Juan Carlos Fuentes Vasquez (20 ani, 1.999 ATP la simplu), după o oră şi 28 de minute.

În primul meci de simplu, Ţurcanu l-a învins pe Marcelo Arevalo (34 ani) cu 6-7 (3/7), 6-3, 6-2. Apoi, Gabriel Gheţu (17 ani, 765 ATP), debutant şi el în Cupa Davis, a trecut de Cesar Cruz (19 ani, 1.400 ATP) cu 6-1, 2-6, 6-2.

Punctul gazdelor a fost adus de perechea Marcelo Arevalo/Cesar Cruz, care a dispus de cuplul Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel cu 6-4, 6-4, în meciul de dublu.

România nu a mai întâlnit până acum El Salvador

Căpitanul nejucător al echipei României, Adrian Marcu, a contat doar pe cei patru jucători în El Salvador, în timp ce din echipa gazdelor au mai făcut parte Diego Duran (20 ani, 1.658 ATP la simplu, 1.391 ATP la dublu) şi Donald Hall (28 ani). Căpitanul echipei este Lluis Miralles.

România a fost învinsă de Bulgaria cu 3-1, pe 31 ianuarie-1 februarie, la Craiova, în play-off-ul Grupei Mondiale I a competiţiei. În play-off-ul Grupei Mondiale II, El Salvador a trecut de Republica Moldova, cu 3-2, pe teren propriu, la Santa Tecla.

România nu mai întâlnise până acum El Salvador.

