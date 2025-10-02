Mega-împrumutul pentru Ucraina din fondurile rusești înghețate, respins de un singur stat. Cine a ținut partea Rusiei

Liderii UE nu au reușit să ajungă la un consens cu privire la un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, bazat pe activele rusești înghețate, în cadrul summitului de la Copenhaga.

Belgia s-a opus în continuare folosirii activelor rusești,, în timp ce Franța și Luxemburgul și-au exprimat îngrijorarea cu privire la implicațiile juridice.

„Mega-împrumutul” propus ar prevedea ca Ucraina să ramburseze creditul după ce Rusia va pune capăt războiului și va plăti reparațiile postbelice, iar UE va recupera fondurile prin Euroclear.

Astfel, dacă Rusia refuză să plătească reparațiile, va pierde dreptul asupra activelor.

În cadrul unei scurte discuții pe marginea propunerii, mai mulți lideri ai UE au declarat că susțin principiul în general, dar au solicitat Comisiei Europene să evalueze mai în detaliu consecințele juridice și fiscale, notează publicația Financial Times (FT).

Surse au spus pentru FT că, din cauza muncii tehnice complexe, Comisia probabil nu va reuși să înainteze o propunere juridică formală înainte de summitul de la Bruxelles, programat peste trei săptămâni.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever s-a opus împrumutului în cadrul summitului cu ușile închise și a solicitat garanții juridice mai puternice în cazul în care Moscova ar întreprinde acțiuni legale împotriva Belgiei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că propunerea completă trebuie elaborată în detaliu și că este absolut clar că riscul trebuie împărțit între toate statele membre ale UE.

Oficialii UE afirmă că, deși utilizarea activelor rusești poate fi singura modalitate de a acorda împrumutul, toate cele 27 de state membre trebuie să fie de acord cu eliberarea fondurilor către Kiev.

Ofertă de nerefuzat pentru Ucraina

Altfel, Ucraina a primit pe 1 octombrie încă 4 miliarde de euro de la UE în cadrul împrumutului G7 garantat cu active rusești înghețate, a anunțat Ministerul Finanțelor ucrainean.

Suma va fi utilizată pentru a acoperi necesitățile bugetare în domeniul apărării, programelor sociale și eforturilor de redresare, a precizat ministerul, scrie Kyiv Independent.

Cu ultima tranșă, UE a alocat 14 miliarde de euro Ucrainei, ca parte a inițiativei de împrumuturi pentru accelerarea veniturilor extraordinare (ERA).

Blocul european s-a angajat să suporte 18,1 miliarde de euro din împrumutul de aproape 43 de miliarde de euro condus de G7 și destinat să stimuleze eforturile de apărare și reconstrucție ale Kievului.

De anul trecut, membrii G7 și UE au canalizat 23,8 de miliarde de euro către Ucraina prin împrumuturile ERA.

„Din februarie 2022, Uniunea Europeană a fost cel mai mare furnizor de sprijin bugetar direct pentru Ucraina – 62,5 miliarde de euro. Chestiunea utilizării în continuare a activelor rusești înghețate pentru nevoile Ucrainei rămâne pe agenda întâlnirilor cu partenerii europeni”, a declarat ministrul Finanțelor, Serhii Marchenko, într-un comunicat.

