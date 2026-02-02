"Situaţia este foarte periculoasă", a declarat Medvedev pentru Reuters, TASS şi bloggerul rus WarGonzo, specializat în război, într-un interviu acordat la reşedinţa sa din afara Moscovei.

"Pragul durerii scade", a adăugat el.

"Nu suntem interesaţi de un conflict global. Nu suntem nebuni. S-a spus de sute de ori. Cine are nevoie de un conflict global?", a afirmat Medvedev. "Din păcate, un conflict global nu poate fi exclus", a atras el atenţia.

Potrivit lui Medvedev, dacă noul tratat START expiră fără a fi înlocuit, atunci lumea ar trebui să fie alarmată că "cele mai mari puteri nucleare nu au limite, probabil pentru prima dată de la începutul anilor 1970".

"Nu vreau să spun că asta înseamnă imediat o catastrofă şi va începe un război nuclear, dar ar trebui să alarmeze pe toată lumea", a el.

Tratatele de control al armelor, a spus Medvedev, au jucat un rol crucial nu doar în limitarea numărului de focoase nucleare, ci şi ca o modalitate de a verifica intenţiile şi de a asigura un anumit element de încredere între marile puteri nucleare.

Medvedev: Amenințarea rusă sau chineză în Groenlanda, o ”poveste de groază” inventată

Totodată, oficialul rus a declarat că propunerea puterilor europene de a desfăşura trupe membre ale NATO în Ucraina, ca parte a unei garanţii de securitate şi a unui acord de pace propuse, este "inacceptabilă pentru Rusia".

"Despre ce fel de garanţie putem vorbi dacă un contingent străin de ţări membre NATO neprietenoase este staţionat pe teritoriul unui astfel de stat", a declarat Medvedev.

El a mai precizat că termenii Rusiei pentru încheierea conflictului au rămas neschimbaţi din 2024, când preşedintele Vladimir Putin i-a prezentat într-un discurs la Ministerul de Externe.

Potrivit lui Medvedev, afirmaţiile occidentale privind o ameninţare rusească sau chineză la adresa Groenlandei sunt "o poveste de groază" falsă, "inventată de liderii occidentali" pentru a-şi justifica propriul comportament.

"Această aşa-zisă ameninţare din partea Rusiei şi a Republicii Populare Chineze este pur şi simplu o poveste de groază", a declarat Medvedev.

Medvedev: Intervenție militară și lupte în cadrul blocului NATO

"Aceasta este într-adevăr o provocare serioasă pentru unitatea atlantică", a spus el. "Poate că totul va merge conform unui scenariu mai calm înainte de o intervenţie militară şi lupte în cadrul blocului NATO", a adăugat fostul preşedinte rus.

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate a mai afirmat că "răpirea" de către SUA a preşedintelui venezuelean detronat Nicolas Maduro a zdruncinat relaţiile internaţionale şi ar putea fi considerată de Caracas un act de război.

"Ceea ce i s-a întâmplat preşedintelui Nicolas Maduro este evident o încălcare a oricăror norme de drept internaţional", a precizat Medvedev.

"Acest lucru distruge întregul sistem de relaţii internaţionale", a spus el, adăugând că, dacă preşedintele american Donald Trump ar fi "răpit" de o putere străină, atunci SUA ar considera cu siguranţă acest lucru un act de război.

