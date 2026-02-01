El l-a lăudat pe Trump pentru stilul său direct și pentru capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington, evidențiind modul său neconvențional de a conduce.

Într-un interviu acordat Reuters, agenţiei ruse TASS şi bloggerului de război WarGonzo, Medvedev a afirmat că stilul uneori ”impetuos” al lui Trump este ”eficient”.

Referindu-se la declaraţiile lui Trump din august, potrivit cărora ar fi repoziţionat două submarine nucleare în ”regiuni adecvate”, ca răspuns la avertismentele lui Medvedev privind riscurile de război, oficialul rus a spus: ”Încă nu le-am găsit.”

