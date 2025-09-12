Ryanair amenință cu tăierea a un milion de locuri pe zboruri către Spania, din cauza taxelor prea mari

Ryanair ar putea reduce cu încă un milion numărul de locuri disponibile pe zborurile către Spania vara viitoare, dacă operatorul aeroportuar Aena nu renunță la majorarea de 6,5% a taxelor.

CEO-ul grupului Ryanair, Michael O’Leary, a declarat că ar putea reduce încă un milion de locuri pe zborurile către Spania în vara viitoare, dacă operatorul aeroportuar spaniol Aena nu renunță la creșterea de 6,5% a tarifelor aeroportuare, anunță EFE.

Într-un interviu pentru Financial Times, acordat după adunarea anuală a companiei, O’Leary a anunțat că plănuiește să revină la Madrid în următoarele două săptămâni, unde cel mai probabil va anunța această nouă reducere. „Dacă prețurile în regiunile din Spania sunt prea mari, o să zbor în altă parte”, a spus șeful Ryanair, care a insistat că, dacă guvernul spaniol nu reușește să convingă Aena să renunțe la această creștere de tarife, „nu sunt interesat să-i deservesc”.

Ryanair, care acuză Aena de practici de monopol, a anunțat deja în această lună reducerea a un milion de locuri pentru sezonul de iarnă în Spania. Aceste reduceri se adaugă celor 800.000 de locuri eliminate în sezonul de vară, ceea ce duce totalul la 2 milioane până în 2025. Cifra ar putea crește, dacă se vor pune în aplicare reducerile suplimentare pentru vara viitoare.

Comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, urmează să se întâlnească vineri cu CEO-ul Ryanair. Întâlnirea a provocat surprindere în rândul autorităților spaniole. Ministrul spaniol al Protecției Consumatorului, Pablo Bustinduy, a criticat faptul că întâlnirea are loc cu „magnatul” Ryanair, în loc să fie cu guvernul spaniol, în contextul în care compania aeriană practică un „șantaj” în legătură cu taxele impuse de Aena.

Guvernul spaniol: „Nu acceptăm șantajul”

În plin scandal legat de tarife, președintele Aena, Maurici Lucena, a acuzat compania Ryanair că manipulează datele și urmărește obținerea de profit suplimentar, chiar și din banii contribuabililor.

Ministerul Transporturilor a transmis vineri că nu acceptă șantajul și că, dacă Ryanair va reduce încă un milion de locuri pe zborurile către Spania, locurile respective vor fi preluate de alte companii aeriene.

Declarația a fost făcută pentru agenția EFE de surse din minister, după ce Michael O’Leary a reiterat amenințarea privind reducerea zborurilor, în cazul în care Aena nu renunță la creșterea tarifelor.

Ministrul Industriei și Turismului, Jordi Hereu, a cerut vineri companiei Ryanair să-și „corecteze strategia greșită” în disputa privind taxele aeroportuare din Spania și a avertizat că guvernul nu va accepta „nici șantaj, nici amenințări”.

