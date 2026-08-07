Informația a fost făcută publică de către deputatul Detlef Seif (CDU), citat de Reuters, transmite Agerpres. Șoferul a observat drona zburând la înălțime foarte mică și a lovit-o cu piciorul, iar dispozitivul s-a prăbușit la sol, prevenind astfel un atac care ar fi putut avea consecințe devastatoare asupra unuia dintre cele mai importante noduri logistice NATO din Europa.

Aeroportul Leipzig/Halle este un centru strategic pentru Alianța Nord-Atlantică, fiind principala bază de operațiuni pentru Soluția Internațională de Transporturi Aeriene Strategice (SALIS), care utilizează o flotă de aeronave Antonov. De asemenea, aeroportul este un nod major pentru transportul de mărfuri, fiind utilizat de companii precum DHL.

Dispozitivul conținea explozibil pentru profesioniști

Parchetul federal german a deschis o anchetă pentru terorism, după ce procurorii au constatat că explozibilul din dronă era de tip profesional și dispozitivul era prevăzut cu un detonator. Potrivit presei germane, drona a fost găsită în apropierea mai multor avioane de marfă ucrainene Antonov An-124, unele dintre cele mai mari din lume.

Intervenție curajoasă, dar periculoasă

Detlef Seif a apreciat intervenția șoferului drept curajoasă, dar periculoasă. Ministrul de interne al landului Saxonia, Armin Schuster, a elogiat intervenția, dar a avertizat: „Nu este un model de imitat. E destul să ne anunțați.” Incidentul a devenit public abia miercuri, iar autoritățile nu au dezvăluit identitatea șoferului și nu au precizat de unde venise drona și cum a ajuns într-o zonă restricționată a aeroportului.