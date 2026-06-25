Bilanțul provizoriu indică 164 de morți și o mie de răniți. Însă 25.000 de oameni sunt dați dispăruți, potrivit unui site unde se centralizează raportările de persoane care lipsesc.

În multe locuri, unde nu sunt disponibile utilaje grele, oamenii sapă cu mâinile goale, sperând că îi vor găsi pe cei dragi prinși sub dărâmături. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Supraviețuitor: „Marico!”

„Mămica mea... La naiba. E îngrozitor.”

„Clădirea s-a prăbușit cu totul.”

Cutremurele au lovit într-o zi de sărbătoare națională, când mulți oameni erau acasă.

Salvator: „Dumnezeule!”

Fetiță: „Vreau la mama!”

Salvator: „Dumnezeule!”

Primul cutremur, cu o magnitudine de 7,2, s-a produs imediat după ora 18:00. Și, după mai puțin de un minut, s-a dezlănțuit al doilea, și mai puternic, cu magnitudinea 7,5.

Aeroportul a fost închis

Mulți oameni au fost prinși în aeroport:

„Toată lumea afară... Frate, nu pe acolo!”

„Domnule! La poarta patru!”

Principalul aeroport al Capitalei a fost închis din cauza distrugerilor.

Călător: „Uitați-vă ce s-a ales de aeroportul Maiquetía (Simón Bolívar), cu noi înăuntru. Un dezastru, a fost complet devastat de cutremure. Uitați-vă cum este aici...”

Zeci de clădiri s-au prăbușit la Caracas.

Manu Quintero, corespondent Sky News, Caracas: „Asta a mai rămas dintr-un bloc de locuințe cu 15 etaje. Era un turn geamăn cu acela pe care vi-l arăt – s-a prăbușit complet după cutremure. Ce vedeți acolo este un bulevard cu trei benzi pe sens, care este acum complet acoperit de dărâmături.”

Localnic: „Clădirea s-a prăbușit, iar înăuntru se aflau oameni. Doar o fetiță de la etajul șase a reușit să iasă.”

Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei: „Desfășurăm operațiuni de salvare extrem de dificile pentru a salva cât mai multe vieți omenești, atât cât ne va îngădui Dumnezeu. Este o adevărată tragedie.”

Fiecare minut contează. Salvatorii scormonesc prin dărâmături, de multe ori cu mâinile goale.

„Eram acasă, la etajul unu, în clădirea Petunia. Am simțit cum totul cade peste apartamentul meu, peste mine. Am cerut ajutor făcând zgomot – loveam cu o sticlă și alte lucruri. A trebuit să aștept cam două ore până și-au dat seama că încă eram în viață. Îmi spuneau: «vorbește, vorbește, vorbește», iar eu vorbeam...” povestește altă persoană salvată dintre dărâmături.

Alte imagini au fost filmate de un locatar imediat după cele două cutremure. Pe măsură ce cobora pe scări, amploarea avariilor la blocul său devenea tot mai evidentă.

Mulțumiri pentru Donald Trump

Cel mai afectat este statul La Guaira, nu departe de Caracas. Pe coastă s-au prăbușit mai multe clădiri, inclusiv un hotel de zece etaje, care a fost transformat într-un uriaș morman de dărâmături.

Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei: „Vom primi echipe de salvatori din mai multe țări. Doresc să îi mulțumesc președintelui Donald Trump și guvernului său, care au oferit sprijin și solidaritate.”

Trump a transmis că guvernul american este „pregătit, dispus și capabil să-i ajute pe noii și măreții noștri prieteni” din Venezuela.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că America „desfășoară imediat echipe de căutare și salvare, resurse medicale și asistență umanitară”.

Și țările vecine din America Latină au oferit imediat asistență, dar și țări europene, precum Franța și Olanda.

Este cel mai mare dezastru provocat de cutremure în Venezuela din 1900, când s-a produs un seism cu magnitudinea 7,7.

Victimă: „Sunt disperată. Vreau doar să știu unde este fiul meu – dacă este prins sub dărâmături sau dacă se află într-un adăpost.”

Institutul American de Studii Geologice a estimat o probabilitate de 44% ca numărul victimelor să depășească 10.000 și o probabilitate de 30% ca acesta să depășească 100.000.