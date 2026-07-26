Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale, dar - atrag atenția economiștii - productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină.

După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul Uniunii Europene, arată un studiu realizat de Eurofound.

Corespondent PRO TV: „În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro, începând cu 1 iulie.

Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană - este pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german suntem la o treime”.

Mihai Roman, profesor macroeconomie ASE: „România urcă în top 10 țări, din perspectiva salariului minim exprimat în puterea parității de cumpărare. De exemplu, românii plătesc taxe pe proprietate mai mici, românii plătesc, față de alte state europene, taxe pe muncă mai mici față de Germania”.

Slovenia este prima în clasamentul majorărilor de salariu minim, cu o creștere de 16%. De altfel, țările Europei Centrale și de Est conduc în clasamentul majorărilor de salarii minime. În vestul Europei, creșterile au fost mai modeste, de sub 5%.

Flavius Jakubowicz, președinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari: „Consumul mediu al unui român a ajuns la aproape 94% din media europeană, ceea ce înseamnă un progres semnificativ, dar productivitatea e doar 78%, cu alte cuvinte am ajuns să consumăm aproape ca în vestul Europei, dar producem ca o economie emergentă, iar diferența o regăsim în împrumuturi”.

O parte din câștigurile generate de aceste majorări au fost deja erodate de revenirea inflației, alimentată de scumpirile la energie și de tensiunile geopolitice, potrivit studiului.