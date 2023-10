Mărturiile cutremurătoare ale unui tată israelian îndurerat de pierderea fiicei. „Moartea a fost o binecuvântare”

Pe de altă parte, armata israeliană a anunțat că va declanșa un „atac pe scară largă" asupra unor obiective Hamas în Gaza. Israelienii au mai anunțat că nu vor relua livrarea de curent electric și apă potabilă în Gaza până ce nu sunt eliberați toți ostaticii.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

Potrivit oficialilor de la Tel Aviv, bilanțul masacrelor comise de teroriștii Hamas în Israel crește la un nivel înspăimântător: 1.200 de israelieni au fost uciși. Printre ei și foarte mulți copii. Pe zi ce trece armata descoperă noi și noi atrocități.

Reporter aflat la fața locului: „Uitați ce de sânge! Este clar că a avut loc un masacru. Fotografii, portrete de familie rămase pe perete”.

Thomas locuiește în Be'eri, kibuțul pe unde primii teroriști au pătruns în Israel, sâmbătă dimineața. După ce a auzit primele focuri de arme a intrat în panică. Fetița lui de opt ani era la joacă în vecini.

Thomas: „Am așteptat gândindu-mă că armata trebuie să ajungă curând, doar trebuie să am răbdare și să mai rezist mai mult și mai mult”.

Doar că a durat mai bine de 12 ore până când au apărut primii salvatori. Între timp, întreg satul s-a transformat într-o baie de sânge.

Itai Veruv, general în Forțele de Apărare Israeliene: „Am văzut cum au luptat soldații și eu alături de ei, doar pentru a putea pătrunde în interiorul kibuțului, ca apoi să putem intra din casa în casă. Dar a fost nevoie de mult, mult timp”.

R: Aveți conștiința încărcată că a durat atât?

Itai Veruv, general în Forțele de Apărare Israeliene: „Sunt întrebări foarte grele pe care trebuie să ni le punem. Dar acum așteptăm cu nerăbdare să ne apărăm oamenii, să-i scoatem pe supraviețuitori și să trecem de la operațiune de apărare la operațiune ofensivă. Sunt sigur că ne vom pune toate întrebările dificile pe urmă”.

După două zile de așteptări într-o cumplită agonie, și Thomas a aflat că fiica lui a fost ucisă. 15 copile au fost adunate toate într-o cameră, iar teroriștii au aruncat o grenadă între ele, susține bărbatul.

Tată: „Mi-au spus doar că au găsit-o pe Emily și că e moartă. Mi-am zis „bine” și am zâmbit pentru că aceasta era cea mai bună variantă dintre cele posibile. Putea doar să fie moartă sau dusă în Gaza. Și dacă știi ceva despre ceea ce le fac oamenilor în Gaza, atunci știi că așa ceva este mai rău decât moartea. Ar fi fost ținută fără mâncare, fără apă, aruncată într-o încăpere întunecată plină cu cine știe câți oameni și terifiată în fiecare minut, oră, zi și, cine știe, poate chiar ani. Așa că, moartea a fost o binecuvântare”.

Până acum au fost găsite trupurile a peste 100 de persoane ucise doar în Be'eri dar autoritățile spun că ar fi mult mai multe victime și continuă căutările.

Căutător: „Vă spun drept că ce am văzut aici nu am văzut nici în filme. Vă spun că nu am mai văzut vreodată astfel de lucruri. Victime cu vârste de la 0 ani la la 100 de ani. Nu are niciun sens ce s-a întâmplat. Sunt oameni care au fost abuzați. Au avut un scop clar (teroriștii). Nu știu de unde au avut puterea mentală să facă așa ceva. De unde își ia o persoană puterea să facă așa ceva? Are oare copii acasă?”.

Între timp, Israelul a format de urgență un guvern de uniune națională și promite răzbunarea celor masacrați.

Bibi Netanyahu, prim-ministrul israelian: „Luptăm din toate puterile, pe toate fronturile. Am trecut la ofensivă. Fiecare membru Hamas e un om mort. Hamas e ISIS și va fi distrusă și eliminată așa cum a fost distrusă și eliminată gruparea ISIS”.

În doar câteva zile, armata Israelului a crescut de la 170.000 la 530.000 de militari. Unii dintre ei au fost desfășurați în nordul țării, la granița cu Libanul, unde se așteaptă provocări din partea grupării Hezbollah. Cei mai mulți sunt mobilizați de-a lungul frontierei cu Fâșia Gaza. Pe alocuri, pericolul a mai rămas și în interiorul țării.

Nic Robertson, corespondent CNN: „Cam la doi kilometri depărtare, într-un cartier mic chiar la marginea orașului Sderot, Forțele de Apărare Israeliene au descoperit trei agenți Hamas. Nu știm exact ce s-a întamplat, dar am auzit focuri de mitralieră care au devenit în scurt timp tot mai intense”.

Bombardamentele continuă

Între timp, bombardamentele asupra Fâșiei Gaza continuă, în încercarea Israelului de a distruge inclusiv rețeaua subterană de tuneluri a Hamas. Însă numărul victimelor a ajuns și aici la 1.200.

Sunt peste 5.000 de răniți, iar principalul spital din orașul Gaza mai are combustibil pentru generatorul electric pentru doar 3-4 zile.

Palestinian: „Nivelul de distrugere e de-a dreptul uimitor. Erau numai magazine și comercianți, dar mă străduiesc să înțeleg cu ce sunt ei de vină în toate astea”.

Ghassan Abu Sitta, chirurg plastician și chirurg reconstructiv la Spitalul Shifa: „Senzația mea e că sistemul medical palestinian se va prăbuși la sfârșitul săptămânii, nu doar din cauza lipsei de motorină (pentru generatoare). Toate proviziile sunt pe terminate”.

340.000 de oameni au fost nevoiți să fugă din calea bombelor și nu știu încotro să o ia. Toate aceste prevestesc o criză umanitară fără precedent.

John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate: „Discutăm activ cu partenerii noștri israelieni și egipteni. Susținem libera trecere pentru civili. Civilii nu sunt de vină pentru ceea ce a făcut Hamas. Ei nu au făcut nimic greșit”.

