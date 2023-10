Comandantul armatei din Israel a recunoscut că militarii nu au răspuns provocărilor pentru a proteja israelienii

Vom trage învățămintele necesare, vom investiga, dar acum e timpul pentru război - a spus șeful marelui stat major israelian. Între timp, soldații găsesc noi dovezi, ale masacrului comis de Hamas.

O altă comunitate rurală din apropierea graniței cu Gaza - Beeri, alte orori inimaginabile dezvăluite...

Nathan Konig, membru Zaka: „N-am mai văzut vreodată ceva comparabil. În toată viața mea! Pur și simpu nu se poate vorbi despre asta... Nu găsesc cuvinte... Nu e cu putință.. Fiarele atacă să mănânce... Am văzut totul. Am fost și la locul festivalului. Am văzut peste 200 de cadavre. Niciodată n-am văzut atât de multe cadavre la un loc. Și nu că i-au împușcat, i-au batjocorit, sfârtecat. De la nou-născuți, la 100 de ani. Totul era acolo.”

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a afirmat că armata poate spune cu un grad "relativ de încredere" că teroriștii Hamas care au atacat kibbutzul Be'eri au decapitat bebeluși.

Locotenent-colonelul Jonathan Conricus, purtător de cuvânt al IDF: „Peste 100 de oameni au fost uciși (doar în kibuțul Beeri). Mulți saci mortuari au fost evacuați din acest kibuț, inclusiv copii și bebeluși. Am primit rapoarte foarte, foarte tulburătoare, despre copii care au fost decapitați. Un înalt oficial din serviciul israelian de medicină legală, Zakka, a declarat la CBS News: "Da. Am văzut trupuri de copii decapitați”.”

Clarissa Ward, corespondent CNN: „Uitați ce de sânge! Este clar că aici a avut loc un masacru. Fotografii, portrete de familie, rămase pe perete...”

Era ora 7 dimineața, sâmbătă, când teroriștii au năvălit la Beeri. Thomas a auzit focuri de armă și imediat s-a gândit la fiica lui, Emily, de 8 ani, care era la un vecin, dormise peste noapte la prietenul ei de joacă.

Thomas, localic: „Am așteptat, gândindu-mă că armata trebuie să ajungă curând, doar trebuie să am răbdare și să mai rezist... mai mult și mai mult.”

Doar că a durat mai bine de 12 ore până când au sosit primii salvatori. Și între timp, teroriștii au masacrat familii întregi.

General-major Itai Veruv, Forțele de Apărare Israel: „Am văzut cum au luptat soldații aici, eram și eu alături de ei, doar pentru a putea pătrunde în interiorul kibuțului, ca apoi să putem intra din casa în casă. Dar a fost nevoie de mult, mult timp.”

Clarissa Ward, corespondent CNN: „Și aveți conștiința încărcată că a durat atât?”

General-major Itai Veruv, Forțele de Apărare Israel: „Sunt întrebări foarte grele pe care trebuie să ni le punem. Dar acum așteptăm cu nerăbdare să ne apărăm oamenii, să-i scoatem pe supraviețuitori și să trecem de la operațiune de apărare la operațiune ofensivă.”

După două zile de așteptare în agonie, Thomas a aflat că fiica lui a fost ucisă. 15 copile au fost adunate toate într-o cameră, iar teroriștii au aruncat o grenadă între ele, spune tatăl lui Emily.

Thomas, localic: „Mi-au spus doar că au găsit-o pe Emily și că e moartă. Mi-am zis, bine și am zâmbit... pentru că ar fi fost mai rău în toate celelalte situații posibile aceasta era cea mai bună Putea să fie ucisă, sau dusă în Gaza. Și dacă știi ceva despre ceea ce le fac oamenilor în Gaza, atunci știi că așa ceva este mai rău decât moartea. Ar fi fost ținută fără mâncare, fără apă, aruncată într-o încăpere întunecată plină cu cine știe câți oameni și terifiată în fiecare minut, oră, zi și, cine știe, poate chiar ani. Așa că, moartea a fost o binecuvântare.”

Teroriștii au luat ostatici și din kibuțul Beeri.

Tocmai din Manilla, în Filipine, un bărbat a aflat îngrozit că sora lui și familia ei au fost răpiți după atacul de la kibuțul Beeri.

Bărbat: „Beeri este kibuțul meu. Am crescut acolo, până la 25 de ani am trăit acolo, tatăl meu este acolo, cele două surori ale mele trăiesc acolo. Am pierdut legătura cu ea (sora) pe la ora 9 (sâmbătă). Era acasă cu soțul ei și doi copii, un băiat de 15 ani și o fată de 13. Cineva de acolo mi-a spus că i-a văzut pe ai mei când erau scoși cu forța din casă, dar erau în viață...

Știți, speranța poate fi, într-adevăr, un povestitor foarte convingător... Sper că vor fi găsiți și aduși acasă teferi.”

Nadav este fiul unui cuplu israeliano-italian. Părinții locuiesc într-unul dintre satele atacate de teroristi.



Nadav Kipnis, fiul unui cuplu israeliano-italian despre care se crede că a fost răpit: „Eram la telefon cu ei. Îmi spuneau că teroriștii forțează ușile și trag cu arme automate. Apelul s-a întrerupt brusc... A fost ultimul contact pe care l-am avut cu ei. Apoi am primit confirmări de la persoane din kibuț că locuința lor era goală și trecută prin foc. Toate acestea ne-au determinat să presupunem că au fost răpiți.”



Omer, de 21 de ani, adoră muzica și a fost la festivalul unde au năvălit teroriștii Hamas si au ucis cel puțin 260 de oamani.. Omar este unul dintre cei care au fost rapiți și duși în Gaza. A apucat să trimită localizarea lui în timp real pe telefonul mobil al părinților.

Malki Shem-Tov, tatăl lui Omer: „Pe telefon, am putut observa că punctul care îl localiza se deplasa spre dreapta, înapoi spre dreapta, înapoi, și apoi brusc am văzut punctul deplasându-se rapid direct spre graniță.”

Amir Shelly, mama lui Omer: „Strigam: "Omer, Omer, nu, nu într-acolo, nu pe acolo!". Și apoi nu am mai știut nimic despre el. Nimic.”

L-au văzut apoi într-o înregistrare video postată de Hamas.

Malki Shem-Tov, tatăl lui Omer: „Ultima dată când l-am văzut era în viață. Se afla într-o camionetă cu prietenul său, se mișca și era în viață...

Acestea sunt victimele inocente ale războiului. Numeroși copii israelieni se află printre cei peste 150 de ostatici ținuți captivi de teroriștii Hamas în Gaza.



