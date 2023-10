Cum se răspândesc știrile false privind războiul dintre Israel și Hamas în mediul online. Platforma X, într-o lumină proastă

Cazul în care imagini de pe platoul de filmare al unei pelicule palestiniene au fost folosite pentru a răspândi dezinformare în mediul online este de departe de a fi singular, potrivit The Guardian.

În clip este surprins un tânăr îmbrăcat într-un tricou negru care, aparent, zace într-o baltă de sânge, pe jos. Deasupra lui se află o cameră de filmat, cu un bărbat care dă indicații lângă el. În jurul lui sunt adunați doi bărbați cu kippah, bonete cu craniu evreiești, și bărbați îmbrăcați în uniforme militare verzi similare cu uniformele Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF).

Clipul a fost vizionat de aproximativ două milioane de ori pe X, cunoscută anterior sub numele de Twitter. Acesta a fost distribuit de un utilizator verificat cu legenda: „Video care arată că Israelul încearcă să creeze imagini false cu morți”.

De fapt, clipul este un segment dintr-o filmare din culisele unui scurtmetraj palestinian, Empty Place, care se concentrează pe vidul lăsat de palestinienii care au fugit din cauza ocupației israeliene. Se pare că filmul a apărut pe TikTok înainte de a ajunge pe X, dar, în timp ce postarea originală de pe TikTok pare să nu mai fie disponibilă, pe X a continuat să circule și să câștige teren.

Utilizatorul din spatele postării de pe rețeaua X, care a atras două milioane de vizualizări, a recunoscut ulterior că este posibil ca videoclipul să fi fost folosit în afara contextului.

Nu este nici pe departe un caz singular. De când Hamas a lansat un atac asupra Israelului, sâmbătă dimineața, X a fost inundat de știri false și dezinformare, care au sporit tensiunile în întreaga lume.

Un alt videoclip, care provine de pe TikTok, dar care acum nu mai este disponibil acolo, a adunat 2 milioane de vizualizări pe X, pretinzând că arată generali israelieni de rang înalt capturați de luptătorii Hamas. În realitate, videoclipul a fost publicat inițial săptămâna trecută de canalul oficial de YouTube al serviciului de securitate de stat din Azerbaidjan și prezintă foști lideri arestați ai guvernului separatist din Nagorno-Karabah.

Un document falsificat care sugera că Joe Biden a acordat asistență de 8 miliarde de dolari Israelului a apărut săptămâna trecută pe X și a fost vizualizat de 400.000 de ori. Memorandumul falsificat era o versiune editată a memorandumului din iulie al președintelui american, în care acesta anunța un ajutor de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina. Nu există un astfel de document pe site-ul Casei Albe sau pe rețelele de socializare. Casa Albă a confirmat pentru NBC că documentul este fals, scrie The Guardian.

Rusia este de mult timp vinovată de răspândirea știrilor false și pare să fi profitat de conflictul israeliano-palestinian. Luni, fostul președinte rus Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris pe Twitter: „Ei bine, prieteni de la NATO, chiar v-ați prins, nu-i așa? Armele predate regimului nazist din Ucraina sunt acum folosite în mod activ împotriva Israelului”.

Well, NATO buddies, you've really got it, haven't you?

The weapons handed to the nazi regime in Ukraine are now being actively used against Israel.

And it's only going to get worse. Do expect missiles, tanks, and, quite soon, planes fresh from Kiev in the black market.